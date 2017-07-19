Мособлдума планирует утвердить план закрытия мусорного полигона "Царево" 20 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московская областная дума намерена утвердить дорожную карту закрытия мусорного полигона "Царево" в Пушкинском районе Подмосковья 20 июля на заседании специальной рабочей группы. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Царевский полигон - один из двух, которые власти планируют остановить в 2017 году, согласно территориальной схеме.

"20 июля Комитет по экологии и природопользованию Московской областной думы совместно с Министерством по экологии и природопользования Московской области планирует проведение заседания рабочей группы по обсуждению и утверждению дорожной карты по закрытию полигона ТБО "Царево", - говорится в сообщении.

Обсуждать план закрытия полигона будут представители Министерства экологии и природопользования региона, администрации Пушкинского муниципального района, инициативной группы жителей, общественных организаций и Центрального совета Всероссийского общества охраны природы по развитию и координации работы с регионами, отмечается в сообщении Мособлдумы.

Реформа системы обращения с отходами

Власти Московской области несколько лет назад начали планомерную реформу системы обращения с отходами в Подмосковье, поскольку старый метод утилизации мусора - полигонирование - наносит серьезный вред окружающей среде и мешает комфортной жизни жителей области.

Вместимость имеющихся полигонов заканчивается, сообщал ранее Коган. Ежегодно в регионе утилизируется 11,7 млн тонн коммунальных отходов, из них 3,8 млн тонн поступает из населенных пунктов региона, а 7,9 млн тонн - из Москвы, по данным Минэкологии Подмосковья.

В Подмосковье должно остаться 15 полигонов, включая закрытый недавно полигон "Кучино", к концу 2017 года в рамках реформирования системы утилизации отходов. Дополнительно к ним власти региона создадут пять новых современных полигонов в качестве площадок мусороперерабатывающих заводов с термическим обеззараживанием, где будут содержаться только обезвреженные отходы - в Серебряно-Прудском, Сергиево- Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах.

Также власти региона планировали с 2019 года начать вводить в эксплуатацию четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.