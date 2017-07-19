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Путин в Йошкар-Оле проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Общество
19 июля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В ходе рабочей поездки президент РФ также проведет встречу с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совершит 20 июля рабочую поездку в в Йошкар-Олу. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства "проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное обсуждению вопросов реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".

Совет при Президенте по межнациональным отношениям был создан в 2012 году в целях совершенствования государственной политики в соответствующей области. В состав Совета входят лидеры общероссийских национально-культурных объединений, представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

Также в ходе рабочей поездки Путин посетит Национальный музей Республики Марий Эл им. Т.Е.Евсеева и проведет встречу с врио главы Республики Марий Эл Александром Евстифеевым.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Евстифеев, Александр Александрович
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Россия
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