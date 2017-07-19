Путин в Йошкар-Оле проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совершит 20 июля рабочую поездку в в Йошкар-Олу. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства "проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное обсуждению вопросов реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".

Совет при Президенте по межнациональным отношениям был создан в 2012 году в целях совершенствования государственной политики в соответствующей области. В состав Совета входят лидеры общероссийских национально-культурных объединений, представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

Также в ходе рабочей поездки Путин посетит Национальный музей Республики Марий Эл им. Т.Е.Евсеева и проведет встречу с врио главы Республики Марий Эл Александром Евстифеевым.