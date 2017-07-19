Минкавказ: проверка производителей минеральной воды должна пройти в кратчайшие сроки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Проверки российских производителей минеральной воды должны пройти в кратчайшие сроки, поскольку это критично для отрасли. Повышенная нагрузка на недра может ухудшить состав воды, сообщил журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в среду после правительственного часа, прошедшего в рамках заседания Совета Федерации.

"В ближайшее время мы инициируем совещание на площадке курирующего вице-премьера, Александра Геннадьевича Хлопонина, и, думаю, что по результатам этого совещания будут определены сроки (проверок - прим. ТАСС). Но наша позиция: данная работа должны быть проведена в максимально короткий промежуток времени, потому что это критично важно по различным направлениям", - сказал он.

По словам Кузнецова, необходимо определить рациональные объемы добычи минеральной воды. "По нашей оценке собственной, сегодня идет повышенная нагрузка на недра, и это может ухудшить химический состав воды, который критично важен", - отметил он. По данным администрации Ессентуков (Кавминводы, Ставропольский край), одни из самых востребованных месторождений находятся именно в этом городе-курорте, где объем добычи минеральной воды в 2016-м году составил 484 куб. м в сутки.

Особенно заметные отклонения в химическом составе воды специалисты отмечают в скважинах, пробуренных больше 50 лет назад. Выход - заново бурить старые месторождения, строго следить за отбором минеральной воды, плотно работать с недропользователями по лицензированию и режимам эксплуатации. Кузнецов отметил, что вопросы, связанные с производством брендовой воды "Нарзан", стоит рассматривать отдельно.

"Мы считаем, что "Нарзан" - это достояние Кавминвод, и производить "Нарзан" лабораторным способом, за счет комбинаций химического состава - это неправильно. Мы за то, чтобы бренд "Нарзан" остался на Кавминводах и была понятная структура, или структуры, которые добывают эту минеральную воду и цивилизованно ее реализуют как для посетителей Кавминвод, так и для потребителей на всей территории РФ и за ее пределами", - заявил министр.

Ранее газета "Известия" сообщила, что, по данным мониторинга, минеральная вода источника "Нарзан" в самый разгар курортного сезона теряет лечебные качества - в ней снижаются химические показатели и уровень углекислоты. В администрации Кисловодска сообщили, что качество этой воды контролируется постоянно, значимых нарушений и отклонений контролирующие структуры не выявили.

Задача "Кавминкурортресурсов"

В рамках правительственного часа, отвечая на вопросы сенаторов, Кузнецов отметил, что ключевой задачей "Кавминкурортресурсов" является сохранение и обеспечение самого уникального природного богатства - минеральной воды - на территории Северо-Кавказского федерального округа, в первую очередь - в Кавминводах.

"Сейчас ключевая задача, и здесь мне будет нужна ваша (Совета Федерации - прим. ТАСС) помощь, вместе с "Кавмикурортресурсами", вместе с профсоюзами, которые являются владельцами ряда скважин и бюветов, обеспечить сохранение в государственной собственности "Нарзана" и "Ессентуков". Потому что есть попытки по "Нарзану" вообще превратить это в товарный знак и разливать "Нарзан" по всей территории Российской Федерации, непонятно из каких скважин", - сказал министр.

"А по "Ессентукам" у нас есть большой дефицит с точки зрения того ресурса, который производится, и того ресурса, который фактически продается. Я могу сказать открыто: это обман потребителя - у нас столько "Ессентуков" не добывается", - добавил Кузнецов.