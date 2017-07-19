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МВД разрешило сотрудникам ДПС останавливать автобусы вне стационарных постов

Общество
19 июля, 15:38 дата обновления: 19 июля, 15:50 UTC+3

Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что ведется проверка исполнения закона об организации пассажирских перевозок, ее результаты будут переданы в прокуратуру

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НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. МВД России отменило приказ, запрещавший сотрудникам ГИБДД останавливать автобусы вне стационарных постов ДПС. Об этом сообщил первый замглавы министерства Александр Горовой на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

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"Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов", - сказал Горовой. Он доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками, и принятых в связи с этим мерах.

По словам Горового, из семи последних происшествий с участием автобусов в четырех из них водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, уже выросло на 21%. Говоря о мерах, первый замглавы МВД отметил также наложение маршрутов движения автобусов на места дислокации постов и нарядов ГИБДД. "Поработав месяц в таком режиме мы, я думаю, побудим хозяйствующие субъекты к необходимости [исполнять] требования приказа Минтранса, который определяет режим труда и отдыха водителей", - считает представитель МВД.

По его словам, сейчас ведется проверка исполнения федерального закона об организации пассажирских перевозок, ее результаты будут сообщены в органы прокуратуры. Кроме того, с учетом приближения учебного года будет проверен и парк школьных автобусов.

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Персоны
Горовой, Александр Владимирович
Страны
Россия
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