Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствами

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НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обратить самое пристальное внимание обеспечению льготников бесплатными лекарствами.
На совещании с кабмином глава государства отметил, что проблема доступности бесплатных препаратов остается одной из самых острых.
"Эти вопросы поднимались, как вы знаете, и в ходе "Прямой линии". Их задают, я уверен, и вам, и мне - в регионах, на встречах с людьми на различных мероприятиях", - обратился Путин к участникам совещания.
"Прошу правительство уделить решению этой задачи самое пристальное внимание", - поручил президент.
Глава государства напомнил, что система мониторинга закупок лекарств с марта текущего года действует в тестовом режиме, а ее полномасштабная эксплуатация должна начаться с января 2018 года.
"Сейчас важно окончательно отладить эту работу. В том числе предусмотреть ответственность участников торгов за корректность и достоверность сведений, которые они размещают в системе", - указал Путин.
Президент также рассчитывает на скорейшее принятие закона, позволяющего сформировать единую цифровую систему в сфере российского здравоохранения.
На совещании с правительством он отметил, что Госдума в настоящее время рассматривает во втором чтении соответствующий законопроект, который должен сформировать правовую базу для такой системы. "Рассчитываю, что этот важный документ в скором времени будет принят. И прошу обозначить четкие сроки завершения внедрения этой системы", - поручил глава государства.
Как отметил Путин, внедрение цифровых технологий в сфере здравоохранения "будет способствовать созданию принципиально новых возможностей в работе врачей и, главное, позволит существенно улучшить медицинское обслуживание граждан страны".
"Задача по информатизации больниц, поликлиник, по их повсеместному подключению к скоростному интернету ставилась и в Послании Федеральному Собранию", - напомнил Путин, попросив доложить ему о том, как продвигается эта работа.
Он заключил, что все это нужно для того, чтобы граждане вне зависимости от места жительства могли получить квалифицированную медпомощь, а врачи не были загружены лишней бумажной работой.
Президент констатировал, что уже сейчас во многих медицинских организациях активно используется электронный документооборот, применяются электронные медкарты и электронная запись к врачу, развивается телемедицина.
"Мы знаем, что и здесь есть, к сожалению, проблемы, в том числе и при, как ни странно, организации такой, цифровой, казалось бы, работы", - отметил Путин.
Глава государства также напомнил о создании правительством системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд, которая должна позволить "снизить цены и оптимизировать бюджетные расходы, а значит, государство сможет предоставить бесплатные лекарства большему числу льготных категорий граждан".