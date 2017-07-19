Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Би-би-си впервые обнародовала сведения о доходах сотрудников

Общество
19 июля, 15:45 UTC+3 ТАСС

В перечень включены 96 сотрудников корпорации с самой высокой зарплатой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июля. Британская корпорация Би-би-си впервые выложила в открытый доступ сведения о доходах своих самых высокооплачиваемых сотрудников.

Соответствующие сведения были размещены в среду на сайте компании.

Всего были обнародованы данные о зарплатах и гонорарах 96 сотрудников, которые получают более £150 тыс. в год. В совокупности их годовой доход составил почти £30 млн. При этом почти две трети попавших в список - мужчины (62 человека).

Первую строчку занял Крис Эванс, который некоторое время был ведущим популярной во всем мире передачи об автомобилях Top Gear. Он заработал за год около £2,2 млн ($2,9 млн). На втором месте оказался футбольный комментатор Гари Линекер, бывший нападающий сборной Англии. Его годовой доход составил более £1,75 млн.

На том, чтобы Би-би-си опубликовала сведения о зарплатах сотрудников, настояло правительство страны в ходе переговоров о пересмотре хартии (или устава) Би-би-си. Глава корпорации лорд Тони Холл накануне обнародования данных подчеркнул, что сам относится к этому требованию отрицательно. По его словам, информация может побудить другие СМИ, располагающие более внушительными средствами, начать переманивать сотрудников Би-би-си к себе.

Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что глава кабинета министров довольна публикацией и призвала корпорацию приложить дополнительные усилия для того, чтобы ликвидировать разрыв в оплате труда между сотрудниками-мужчинами и женщинами.

Основанная в 1922 году Би-би-си является старейшей и крупнейшей в мире национальной телерадиовещательной компанией. В корпорации работает около 21 тыс/ сотрудников. Би-би-си осуществляет свою деятельность как общественное ТВ. Из средств, поступающих от лицензионного сбора за право пользования телесигналом, с 1 апреля 2014 года оплачиваются и расходы на деятельность Всемирной службы Би-би-си, которая вещает на 28 языках мира в телевизионном, радио- и онлайн-форматах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
4
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама