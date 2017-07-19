Би-би-си впервые обнародовала сведения о доходах сотрудников

ТАСС, 19 июля. Британская корпорация Би-би-си впервые выложила в открытый доступ сведения о доходах своих самых высокооплачиваемых сотрудников.

Соответствующие сведения были размещены в среду на сайте компании.

Всего были обнародованы данные о зарплатах и гонорарах 96 сотрудников, которые получают более £150 тыс. в год. В совокупности их годовой доход составил почти £30 млн. При этом почти две трети попавших в список - мужчины (62 человека).

Первую строчку занял Крис Эванс, который некоторое время был ведущим популярной во всем мире передачи об автомобилях Top Gear. Он заработал за год около £2,2 млн ($2,9 млн). На втором месте оказался футбольный комментатор Гари Линекер, бывший нападающий сборной Англии. Его годовой доход составил более £1,75 млн.

На том, чтобы Би-би-си опубликовала сведения о зарплатах сотрудников, настояло правительство страны в ходе переговоров о пересмотре хартии (или устава) Би-би-си. Глава корпорации лорд Тони Холл накануне обнародования данных подчеркнул, что сам относится к этому требованию отрицательно. По его словам, информация может побудить другие СМИ, располагающие более внушительными средствами, начать переманивать сотрудников Би-би-си к себе.

Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что глава кабинета министров довольна публикацией и призвала корпорацию приложить дополнительные усилия для того, чтобы ликвидировать разрыв в оплате труда между сотрудниками-мужчинами и женщинами.

Основанная в 1922 году Би-би-си является старейшей и крупнейшей в мире национальной телерадиовещательной компанией. В корпорации работает около 21 тыс/ сотрудников. Би-би-си осуществляет свою деятельность как общественное ТВ. Из средств, поступающих от лицензионного сбора за право пользования телесигналом, с 1 апреля 2014 года оплачиваются и расходы на деятельность Всемирной службы Би-би-си, которая вещает на 28 языках мира в телевизионном, радио- и онлайн-форматах.