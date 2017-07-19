Авиация МЧС России доставит вторую партию гуманитарной помощи в Йемен

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МЧС России доставит в среду вторую партию гуманитарной помощи в Йемен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России приступило к погрузке более 23 тонн гуманитарной помощи на самолет Ил-76 для доставки в Йемен", - сказали в министерстве.

В Йемен будут доставлены многоместные палатки и продукты питания для населения, пострадавшего в ходе вооруженного конфликта. Кроме того, обратным рейсом самолет доставит в Москву граждан России и СНГ, которые пожелали покинуть зону вооруженного конфликта.

18 июля спецрейс МЧС уже привез в Йемен 20 тонн гуманитарной помощи, а обратным рейсом вывез 62 граждан России и СНГ.