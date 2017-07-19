Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиация МЧС России доставит вторую партию гуманитарной помощи в Йемен

Общество
19 июля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Для пострадавшего в ходе вооруженного конфликта доставят продукты питания и многоместные палатки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МЧС России доставит в среду вторую партию гуманитарной помощи в Йемен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России приступило к погрузке более 23 тонн гуманитарной помощи на самолет Ил-76 для доставки в Йемен", - сказали в министерстве.

В Йемен будут доставлены многоместные палатки и продукты питания для населения, пострадавшего в ходе вооруженного конфликта. Кроме того, обратным рейсом самолет доставит в Москву граждан России и СНГ, которые пожелали покинуть зону вооруженного конфликта.

18 июля спецрейс МЧС уже привез в Йемен 20 тонн гуманитарной помощи, а обратным рейсом вывез 62 граждан России и СНГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"
2
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
3
Госдума приняла закон о курортном сборе
4
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
5
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
6
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама