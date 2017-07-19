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Закрытые из-за аварийного павильона петроглифы в Карелии станут доступны в 2018 году

Общество
19 июля, 16:53 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

В настоящее время под закрытым павильоном находятся несколько сотен наскальных рисунков

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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Защитный павильон над группой древних наскальных рисунков (петроглифов) "Бесовы следки" в карельском городе Беломорск, который был закрыт из-за аварийного состояния, планируют реконструировать к 2018 году. Об этом сообщила в среду ТАСС председатель госкомитета Карелии по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

Петроглифы - наскальное искусство, датируемое в основном V-II тысячелетием до н. э. Ученые считают, что авторами этих рисунков были морские и сухопутные охотники и собиратели, которые выбивали на камне фигуры животных и человека, а также сцены сражений, морской или сухопутной охоты.

"В 1968 году для комплекса петроглифов "Бесовы следки" был построен защитный павильон. В 1999 году он был закрыт из-за аварийного состояния, и петроглифы стали недоступны для туристов. Сейчас разработан проект реконструкции, выбран исполнитель, уже начались работы по реконструкции павильона. Планируется, что "Бесовы следки" станут доступны уже в следующем году", - сказала Алипова.

Под павильоном, по ее словам, находятся несколько сотен уникальных наскальных рисунков. Реконструкция павильона проходит при поддержке Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии, которую возглавляет секретарь Совет безопасности России Николай Патрушев.

По данным информационного туристского центра Карелии, комплекс петроглифов "Бесовы следки" - памятник IV века до н. э., который представляет собой скалу, покрытую знаками и разнообразными фигурами. В частности, отчетливо выделяются изображения людей, животных, сцены охоты, сражений и ритуальных шествий. По нижнему краю скалы тянется цепочка из восьми следов босой ступни, которые заканчиваются фигурой так называемого "беса". Исследователи считают его хозяином или божеством, а скалу с рисунками - местом жертвоприношений ему.

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