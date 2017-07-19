Москва заняла 1-е место в Европе по темпам прироста продолжительности жизни

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Продолжительность жизни в Москве за пять лет выросла на три года, что позволило столице России стать первой в Европе по темпам прироста. Об этом сообщил ТАСС директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов, который принимал участие в совещании экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам Мелика-Гусейнова, совещание экспертов ВОЗ проходило 12 и 13 июля 2017 года в городе Дарем (Англия). Среди экспертов были как действующие, так и бывшие министры здравоохранения стран Европы. Они обсуждали перспективы развития национальных систем здравоохранения до 2030 года. Кроме того, вырабатывался единый тренд по дальнейшему развитию системы оказания медицинской помощи.

"Эксперты ВОЗ отметили, что Москва стала номером один по скорости динамики увеличения средней продолжительности жизни в городе, за пять лет она увеличилась с 74,5 лет до 77,2 лет. Раньше такого рейтинга не было, смотрели общие показатели", - сказал он.

Причины успеха

По мнению Мелика-Гусейнова, Москве удалось добиться позитивной динамики благодаря снижению смертности среди москвичей от болезней системы кровообращения в результате оказания быстрой и своевременной медицинской помощи. Кроме того, столица также занимает первые места по скорости приезда медицинских служб: на места ДТП скорая помощь в среднем прибывает за восемь минут, против 10-15 минут в других странах.

"У нас за последние пять лет снизилась смертность от ишемической болезни сердца на 33%. Сегодня работает сеть из 28 сосудистых центров, а время от двери пациента до его доставки на место госпитализации сократилось на 40 минут", - отметил эксперт.

Он добавил, что улучшились показатели по выявлению новообразований на ранней стадии в сфере онкологических заболеваний - за пять лет с 52,1% до 55,2%.

"Эксперты ВОЗ отметили работу системы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы - прим. ТАСС), которая позволила существенно "приблизить" помощь к пациенту: пациент четко понимает, как получить необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул он.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что столичным властям приятно получить высокую оценку работы системы здравоохранения.

"Эксперты отметили быстрый прогресс в сфере здравоохранения Москвы. Действительно, столица приблизилась к наиболее развитым странам по средней продолжительности жизни. Надеемся, что к 2020 году средняя продолжительность жизни москвичей достигнет 80 лет", - сказал Печатников.