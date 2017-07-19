Визит-центр для туристов планируют открыть в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа

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ТАСС, 19 июля. Специалисты московского эколого-просветительского центра "Заповедники" планируют открыть визит-центр для туристов в бухте Тихой, расположенной на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Там планируется создать мини-отель, где гости смогут останавливаться на несколько дней во время посещения бухты, сообщает в среду пресс-служба национального парка "Русская Арктика", на территории которого расположена бухта.
"Сейчас на острове Гукера, кроме группы "Русской Арктики", работают сотрудники инженерно-технологического центра "Сканэкс" и геологического института РАН, которые выполняют изыскания по антропологической нагрузке на ландшафт и геологические исследования. Кроме того, специалисты экоцентра "Заповедники" проводят работы по созданию проекта визит-центра парка в бухте Тихой", - отметили в пресс-службе, не уточнив сроков реализации проекта.
Нацпарк "Русская Арктика" создан в июне 2009 года. Его территория включает северную часть острова Северный архипелага Новая Земля, Большие и Малые Оранские острова и ряд других. Площадь "Русской Арктики" составляет 1,426 млн гектаров. Организационно парк объединен с государственным природным заказником федерального значения "Земля Франца- Иосифа".
На заповедной территории находятся крупнейшие в северном полушарии птичьи базары и лежбища моржей. Там обитают белые медведи, гренландские киты, белые чайки и другие виды фауны, занесенные в международную и российскую Красную книгу. Помимо уникальных природных объектов, на территории парка сохранились исторические памятники освоения Арктики.