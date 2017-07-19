Полный переход на электронные медицинские документы будет проходить до 2024 года

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Электронный документооборот частично реализуется уже в 72 субъектах России, полный переход ожидается к 2024 году - по мере готовности инфраструктуры медицинских организаций. Об этом в среду сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Электронный документооборот, по ее словам, не только будет удобен для пациента, но и обеспечит преемственность в разных медицинских организациях.

"Внедрение единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения позволит вести реестр электронных медицинских документов, единый на всю страну, который будет вести документы для каждого пациента", - добавила она.

"В том или ином виде уже в 72 регионах используется документооборот электронный, в 64 субъектах все льготное лекарственное обеспечение происходит за счет электронных рецептов, которые автоматизировано передаются из медицинских организаций в аптеки", - добавила она.