Полный переход на электронные медицинские документы будет проходить до 2024 года

Хоккеисты Хиетанен и Бойд подписали двухлетние контракты с московским "Динамо"Спорт 19 июля, 17:49
Путин включил цифровую экономику в список главных направлений стратегического развития РФЭкономика и бизнес 19 июля, 17:42
Дьяченко: снятие обвинений с российских гребцов мотивирует на дальнейшее выступлениеСпорт 19 июля, 17:41
СМИ: "Фенербахче" отказал "Спартаку" в трансфере футболиста сборной России НойштедтераСпорт 19 июля, 17:31
Российский боксер Гассиев начал подготовку к бою с ВлодарчикомСпорт 19 июля, 17:25
Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирмМеждународная панорама 19 июля, 17:15
Лидер очкового зачета "Тур де Франс" Киттель завершил выступление на многодневкеСпорт 19 июля, 17:13
Мещеряков: "Локомотив" должен значительно улучшать качество игрыСпорт 19 июля, 17:12
Архипов: выступление гребца Дьяченко на ЧЕ показывает, что он не принимал допингСпорт 19 июля, 17:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Электронный документооборот частично реализуется уже в 72 субъектах России, полный переход ожидается к 2024 году - по мере готовности инфраструктуры медицинских организаций. Об этом в среду сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Электронный документооборот, по ее словам, не только будет удобен для пациента, но и обеспечит преемственность в разных медицинских организациях.
"Внедрение единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения позволит вести реестр электронных медицинских документов, единый на всю страну, который будет вести документы для каждого пациента", - добавила она.
"В том или ином виде уже в 72 регионах используется документооборот электронный, в 64 субъектах все льготное лекарственное обеспечение происходит за счет электронных рецептов, которые автоматизировано передаются из медицинских организаций в аптеки", - добавила она.