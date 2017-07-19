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Льды не подпустили судно Арктического плавучего университета к острову Греэм-Белл

Общество
19 июля, 17:18 UTC+3 БАРЕНЦЕВО МОРЕ МОРЕ 19, июля. /ТАСС

Участникам экспедиции пришлось отменить высадку на остров Рудольфа, который изначально был включен в маршрут

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БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 19 июля. /ТАСС/. Маршрут экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2017) на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" изменен из-за ледовой обстановки в северной части акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Подойти к острову Греэм-Белл не удалось из-за припая, и экспедиция направляется к островам Куна и Кейна.

"Греэм-Белл закрыт льдом, шансов на высадку на остров Рудольфа, который был в маршруте экспедиции, практически нет, поэтому нет смысла терять время. Принято решение идти к центральной части архипелага и, по возможности, провести работы на островах Кейна и Куна", - сказал корреспонденту ТАСС на борту судна руководитель экспедиции Константин Зайков.

Острова Куна и Кейна, а также небольшой скалистый остров Броша расположены в центральной части Земли Франца- Иосифа. Если позволит ледовая обстановка, на островах проведут исследовательские работы полевые группы геологов, почвоведов и биологов. При благоприятных погодных условиях в целях экономии времени работы будут проводиться в ночное время, на Земле Франца-Иосифа сейчас полярный день.

Далее "Профессор Молчанов" направится в юго-западную часть архипелага. Большой объем исследований запланирован в бухте Тихой острова Гукера и на острове Земля Александры. Далее будут проводиться гидрологические работы между Землей Франца-Иосифа и севером Новой Земли, затем запланированы полевые исследования на Оранских островах и мысе Желания.

Девятая экспедиция научно-образовательного проекта "Арктический Плавучий университет" проходит 8-28 июля 2017г. на судне "Профессор Молчанов". В составе экспедиции - 58 человек, больше половины из них представляют Болгарию, Швейцарию, Кубу, Нидерланды, Францию и Германию. Организаторами проекта выступают Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и Росгидромет.

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