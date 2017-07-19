Депутат от ЛДПР предлагает освободить от уплаты курортного сбора молодежь до 30 лет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предлагает освободить от уплаты курортного сбора, закон о введении которого в ряде регионов РФ был принят в среду Госдумой, граждан до 30 лет.

Госдума ранее приняла в третьем чтении законопроект, предполагающий введение в порядке эксперимента курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В соответствии с документом, его плательщиками являются физические лица, достигшие совершеннолетия. При этом от уплаты курортного сбора освобождаются лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента.

"Хотел бы обратить внимание на молодежь, у которой, как правило, нет значительных денежных средств на оплату отдыха. Согласно принятому закону, от уплаты курортного сбора освобождаются только молодые люди до 24 лет, обучающиеся на очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента. Остальная часть молодежи будет обязана платить этот сбор, что, с моей точки зрения, просто недопустимо", - заявил Свищев журналистам.

"Считаю, что от курортного сбора нужно освободить всю молодежь, к которой у нас в стране, в соответствии со Стратегией молодежной политики до 2025 года, относятся граждане до 30 лет", - предложил он. При этом Свищев считает, что освобождение от курортного сбора нужно распространить на учащихся образовательных учреждений во всех регионах РФ. Либерал-демократ подчеркнул, что "займется разработкой соответствующей поправки".