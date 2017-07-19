Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат от ЛДПР предлагает освободить от уплаты курортного сбора молодежь до 30 лет

Общество
19 июля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

При этом Дмитрий Свищев считает, что освобождение от курортного сбора нужно распространить на учащихся образовательных учреждений во всех регионах РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предлагает освободить от уплаты курортного сбора, закон о введении которого в ряде регионов РФ был принят в среду Госдумой, граждан до 30 лет.

Госдума ранее приняла в третьем чтении законопроект, предполагающий введение в порядке эксперимента курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В соответствии с документом, его плательщиками являются физические лица, достигшие совершеннолетия. При этом от уплаты курортного сбора освобождаются лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента.

"Хотел бы обратить внимание на молодежь, у которой, как правило, нет значительных денежных средств на оплату отдыха. Согласно принятому закону, от уплаты курортного сбора освобождаются только молодые люди до 24 лет, обучающиеся на очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента. Остальная часть молодежи будет обязана платить этот сбор, что, с моей точки зрения, просто недопустимо", - заявил Свищев журналистам.

"Считаю, что от курортного сбора нужно освободить всю молодежь, к которой у нас в стране, в соответствии со Стратегией молодежной политики до 2025 года, относятся граждане до 30 лет", - предложил он. При этом Свищев считает, что освобождение от курортного сбора нужно распространить на учащихся образовательных учреждений во всех регионах РФ. Либерал-демократ подчеркнул, что "займется разработкой соответствующей поправки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЛДПР Курортный сбор в России
Персоны
Свищёв, Дмитрий Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"
2
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
3
Госдума приняла закон о курортном сборе
4
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
5
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
6
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама