Кем мечтают стать российские абитуриенты и как вузам привлечь самых талантливых

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Абитуриенты российских вузов в этом году интересуются специальностями IT-отрасли, большим спросом по традиции пользуются технические специальности, а также экономика и юриспруденция. Об этом рассказали опрошенные ТАСС специалисты нескольких учебных заведений.

Прием документов от абитуриентов в вузах начался 20 июня и закончится через неделю, окончательные результаты станут известны в начале августа. Ранее сообщалось, что в 2017 году в вузах около 500 тыс. бесплатных мест.

Нынешняя кампания немногим отличается от предыдущих. Больших очередей в приемных комиссиях нет, потому что абитуриенты могут дистанционно подать документы сразу в несколько вузов. Университеты вынуждены конкурировать за хороших выпускников школ, причем среди поступающих все больше победителей олимпиад. Некоторые вузы ищут талантливых абитуриентов в соцсетях и даже через СМИ, другие активно работают со школами, где-то в приемных комиссиях трудится робот, в других документы принимает лично ректор.

Среди поступающих в этом году - 13-летний вундеркинд с Дальнего Востока, выпускник из Мурманской области, который получил возможность бесплатно учиться в Санкт-Петербурге благодаря найденной им уязвимости в соцсети "ВКонтакте", и будущий онколог, приехавший учиться в Сибирь с жаркого острова Бали. ТАСС пообщался с абитуриентами и узнал, кем они хотят стать.

Таланты и где они обитают

Вундеркинд из Якутии, 13-летний Петр Пантилов, подал документы сразу в два сибирских вуза: Новосибирский и Томский государственные университеты. Мама мальчика Наталья Винокурова рассказала ТАСС, что Петр окончил технический лицей Нины Алексеевой. Ученики этого учреждения ускоренно осваивают школьную программу, и для Якутска столь юный возраст выпускников школ не в новинку. Сейчас Петр мечтает стать химиком.

"В школе это был его любимый предмет. Помимо этого, он был победителем олимпиад по химии, по русскому, по физике, математике, в том числе и всероссийских", - пояснила она.

Наталья уточнила, что пока окончательные результаты в НГУ неизвестны, а в томском вузе уже сообщили, что Петр проходит по баллам на химический факультет. Семью не пугает ни переезд в другой город (Наталья готова перебраться с сыном), ни то, что мальчику придется учиться с ребятами на несколько лет старше, - он привык к такому кругу общения.

Новые подходы

По словам специалистов, в последние годы становится все больше талантливых абитуриентов - победителей олимпиад и различных конкурсов, и вузы используют самые разные приемы для их привлечения. Например, в Ярославском госуниверситете заявления в один из дней лично принимает ректор, а в Уральском федеральном университете (УрФУ) в приемной комиссии "работает" робот Борис. Он болтает с абитуриентами и их родителями и с радостью соглашается сделать с ними селфи.

Вузы используют и индивидуальный подход к одаренным ребятам. Как рассказал ТАСС начальник отдела профориентации и работы с талантами петербургского Университета ИТМО Николай Пшеничный, в университете применили в этом году новые технологии работы с абитуриентами - "ведем мониторинг региональных СМИ, общаемся с ребятами в соцсетях, проводим опросы старшеклассников и организуем обмен полезной для них информацией".

Новый подход уже дает результаты. Например, сотрудники отдела через соцсети разыскали одного из выпускников 2017 года Даниила Уткина, получившего максимальные 100 балов по трем предметам на ЕГЭ и 91 - по четвертому и пригласили с почетной миссией вручения дипломов лучшим выпускникам вуза. Даниил уже подал документы на направление подготовки "Прикладная математика и информатика".

Кроме того, через соцсети нашли и пригласили поступить в ИТМО Илью Глебова из Мурманской области, который обнаружил уязвимость в социальной сети "ВКонтакте". Результаты единого госэкзамена не позволили бы ему поступить в ИТМО на общих основаниях, но молодой человек на собеседовании показал глубокие знания по профильным предметам, и получил возможность обучаться за счет вуза.

Из-за моря, из-за гор

В приемной комиссии Самарского национального исследовательского университета имени Королева очередей нет. Основной поток, как говорят в приемной комиссии, был в начале июля, причем первыми документы принесли иностранные абитуриенты. За первые два дня приемной кампании о своем желании учиться в вузе заявили более 280 человек, из них 81 из-за рубежа.

Учиться в Самаре хотят граждане Бразилии, Боливии, Коста-Рики, Перу, Китая, Италии, Ирана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. "Хочу стать инженером и заниматься медицинским оборудованием, изобретать что-то новое. Я решил учиться в Самаре и подал заявление на направление "Биотехнические и медицинские аппараты и системы", - рассказал Диего Брисеньо из Коста- Рики.

В Уральский государственный аграрный университет в этом году, помимо ребят из других регионов РФ, также подают заявления абитуриенты из Нигерии, Замбии, Вьетнама и Мали.

Традиционно большой популярностью у абитуриентов из других регионов пользуются федеральные университеты. В частности, в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в этом году отмечают своеобразный "географический" рекорд - документы в вуз подают абитуриенты из 77 регионов РФ, доля абитуриентов из-за пределов Приморского края достигла уже 46%.

Интерес к медицине

Сотрудники Сибирского медуниверситета (СибГМУ) уже приняли 5 тыс. заявлений, причем доля абитуриентов из-за пределов Томской области превышает 50%, вдвое выросло число целевиков. "Идут заявки на направление в целом - "Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармацевтика". Если честно, то дефицит сейчас в первую очередь во врачах общей практики и терапевтах. По узким специалистам дефицит не настолько значимый", - уточнила ответственный секретарь вуза Татьяна Саприна.

СибГМУ принимает и абитуриентов из дальнего зарубежья. В 2015 году вуз запустил англоязычные программы, до этого иностранцы могли обучаться на русском языке. Мухаммед Седоди из палестинского сектора Газа решил стать врачом, потому что его дедушка и дядя работают хирургами. Сам он пока не определился, каким именно врачом хочет быть. Одно из интересных ему направлений - кардиология.

"Моя мама русская, она всегда разговаривает со мной по-русски, но я отвечал ей по-арабски. Русский язык я выучил в Томске, здесь я уже около девяти месяцев. <...> В Томске живет моя тетя, которая мне всегда помогает. У меня тут появились друзья", - рассказал он.

В этом году в СибГМУ впервые поступают ребята из Индонезии. Абитуриент Сидинатха И Густи Кетут с острова Бали признался, что хочет стать онкологом. "В моей стране много больных раком, но хороших онкологов нет. Я выбрал СибГМУ, потому что считаю его сильным вузом", - поделился он.

Как рассказал ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии Дагестанского государственного медуниверситета Абдул-Камал Гусейнов, как и в предыдущие годы, самые популярные специальности здесь - "Лечебное дело " и "Стоматология". Конкурс по ним на сегодня составляет от 10 человек на одно место.

"Причем заявления поступают не только от жителей нашей республики. Есть абитуриенты из других регионов России, в том числе из Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области, а также и из-за рубежа - Азербайджана, Узбекистана, Казахстана", - добавил он.

Технари - в почете

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ, Ростов-на-Дону) абитуриенты и их родители собираются уже с утра. Как сообщил ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии вуза Александр Кечемайкин, традиционно по популярности у абитуриентов лидируют технические направления вуза, хотя растет интерес и к гуманитарным специальностям.

"Так, по цифрам: "Информационные технологии" - 11 человек на место. Самый большой конкурс же в этом году на факультетах: "Архитектура" - 24 человека на место, "Строительство уникальных зданий и сооружений" - 17 человек на место", - уточнил он.

Среди специальностей ДГТУ есть и новые, которые сразу же приобрели популярность у будущих студентов. Например, по направлению "Туризм" конкурс достигает 100 человек на место. "Это можно объяснить, во-первых, небольшим количеством мест, а во-вторых, всплеском популярности этого направления в связи с грядущим чемпионатом мира по футболу", - отметил Кечемайкин.

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина, являющемся опорным вузом региона, в этом году вырос конкурс и увеличился проходной балл. Как рассказал ТАСС ректор вуза Игорь Плеве, самые популярные направления у абитуриентов традиционно связаны с программированием, информатикой и вычислительной техникой (на IT-направления проходной балл вырос до 200), мехатроникой и робототехникой. Востребованы также строительные и архитектурные специальности, электроэнергетика.

"В этом году к нам приходит гораздо больше абитуриентов. <…> Конечно, это объясняется в первую очередь возросшей популярностью инженерного и технического образования", - уверен Плеве.

В Чечне борьба за абитуриентов развернулась задолго до начала приемной кампании. Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ) еще в сентябре взял под шефство школы, и больше половины подопечных вуза пришли подавать в него документы. В основном выпускников интересуют IT-специальности.

"Небольшой конкурс образовывается по направлению "Электроприводы и электротехника", на нефтегазовые специальности. Строительство вызывает большой интерес, но, конечно, меньший, чем несколько лет назад, когда в республике был строительный бум", - добавил куратор приемной компании ГГНТУ Ибрагим Гайрбеков.

Гуманитарный бум

В Томском госуниверситете, старейшем за Уралом вузе, отмечают рост интереса абитуриентов к факультету журналистики. В аудитории главного корпуса томского вуза, переформатированной под работу приемной комиссии, идет прием заявлений на несколько факультетов. Стол комиссии факультета журналистики - единственный, на котором лежит пачка нерассортированных личных дел. Старшекурсник, отвечающий за прием документов на факультет, извиняется за бардак: такого быть не должно, он просто не успел убрать прошлые, а заявление на прием документов уже заполняют новые абитуриенты.

Как уточнил ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии ТГУ Евгений Павлов, самый большой конкурс - в Юридическом институте и на факультете журналистики: около 10 человек на место. В Институте прикладной математики и компьютерных наук конкурс шесть человек на место, причем высокий показатель достигается за счет направлений "Прикладная информатика", "Компьютерная безопасность" и других IT-специальностей.

А в ДВФУ, к примеру, по отдельным направлениям ("Международные отношения", "Зарубежное регионоведение", "Государственное и муниципальное управление", "Реклама и связи с общественностью") конкурс достигает 25 человек на место.