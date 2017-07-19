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Минтруд хочет обязать производителей маркировать небезопасные для инвалидов и детей товары

Общество
19 июля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Законопроект предусматривает штраф в размере до 20 тыс. рублей для продавцов и производителей, реализующих товар без предоставления информации о безопасности

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Согласно документу, продавец будет обязан указывать в документации на товар, работу или услугу информацию о небезопасности использования или хранения пожилыми, инвалидами, детьми, людьми, имеющими особые потребности, либо же наносить специальную маркировку на этикетку. Соответствующий проект закона опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

Продавцы и производители, реализующие товар без предоставления информации о безопасности, согласно проекту закона, могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 5 тыс. рублей, на юридических - от 10 до 20 тыс. рублей.

Обман потребителей из числа инвалидов, пожилых людей и детей при реализации товара, работы или услуги, а также введение их в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара также повлечет за собой наложение административного штрафа: на граждан - от 5 до 10 тыс. рублей, на должностных лиц - от 12 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей.

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