Минтруд хочет обязать производителей маркировать небезопасные для инвалидов и детей товары

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Согласно документу, продавец будет обязан указывать в документации на товар, работу или услугу информацию о небезопасности использования или хранения пожилыми, инвалидами, детьми, людьми, имеющими особые потребности, либо же наносить специальную маркировку на этикетку. Соответствующий проект закона опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

Продавцы и производители, реализующие товар без предоставления информации о безопасности, согласно проекту закона, могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 5 тыс. рублей, на юридических - от 10 до 20 тыс. рублей.

Обман потребителей из числа инвалидов, пожилых людей и детей при реализации товара, работы или услуги, а также введение их в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара также повлечет за собой наложение административного штрафа: на граждан - от 5 до 10 тыс. рублей, на должностных лиц - от 12 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей.