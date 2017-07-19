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Госдума ужесточает наказание за склонение детей к суицидам до 15 лет лишения свободы

Общество
19 июля, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Одновременно повышается уголовная ответственность за создание так называемых "групп смерти"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на заседании в среду проект закона об увеличении практически вдвое срока максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийствам - с 8 до 15 лет. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатами фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым.

"Законопроект был разработан в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, создание мер, препятствующих вовлечению в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, посредством предупреждения распространения практики побуждения к суициду", - говорится в сопроводительных материалах.

Основные поправки вносятся в статью 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Ими предусматривается, что "склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство", будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (действует - лишение свободы на срок до 5 лет). 

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При этом сроки за эти деяния в отношении "несовершеннолетнего, или лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности" повышаются до 6-12 лет тюрьмы (в настоящее время - до 6 лет). А если подстрекательство к суициду обернулось смертью двух или более детей, то санкции определяются от 8 до 15 лет заключения.

Одновременно повышается уголовная ответственность за создание так называемых "групп смерти", то есть организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийствам среди подростков, до 5-10 лет лишения свободы (в настоящей редакции - до 4 лет). Если при этом имеет место публичное распространение таких призывов, в том числе с использованием СМИ и интернета, то уголовное меры наказания составляют от 5 до 15 лет лишения свободы (действует - до 6 лет).

Инициаторы также напоминают, что в июне 2017 года был принят закон об установлении дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, где ответственность за доведение до самоубийства, в том числе несовершеннолетнего (статья 110 кодекса), составляет от 5 до 8 лет лишения свободы. При этом они считают, что такие меры являются несоразмерными тяжести и общественной опасности подобных преступлений и предлагают увеличить максимальные сроки до 15 лет лишения свободы.

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Персоны
Валеев, Эрнест Абдулович Пискарев, Василий Иванович Васильев, Владимир Викторович
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