Паломники из США, Канады и Австралии прибыли в Крым для поклонения его святыням

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля./ТАСС/. Сорок три паломника из Австралии, США и Канады прибыли в среду в Крым для посещения святых мест и поклонения мощам крымских святых.
"Среди паломников представители из разных мест США, это и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Гавайские острова, а также из Канады и Австралии. Это первая паломническая поездка в Крым паломников из дальнего зарубежья", - рассказала ТАСС устроитель поездки Галина Сологуб.
Паломничество осуществляется по благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йорского, первоиерарха Русской православной церкви за границей Илариона, который также прибыл в Крым. В Симферополе паломники приняли участие в богослужении, которое провели митрополит Иларион и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, и поклонились мощам крымского святителя Луки, помещенным в серебряную раку, установленную в Свято-Троицком женском монастыре.
"Богохранимая крымская земля является колыбелью православия, сохранившей и по сей день множество православных святынь. Именно из Крыма святой апостол Андрей Первозванный начал свой путь на север, через Крым пришли на Русь просветители Кирилл и Мефодий. Здесь состоялось и крещение великого князя Владимира", - сказал митрополит Лазарь, которого цитирует пресс-служба епархии.
Паломническая группа будет пребывать в Крыму по 25 июля. В программу включены Свято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае, Севастополь с его историческими памятниками и православными храмами, Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь, Херсонес и Свято-Владимирский собор.
Один из паломников Григорий Александровский приехал с женой Людмилой из Сиднея (Австралия), там они родились и выросли, по-русски говорят с трудом. По его словам, когда они узнали о том, что в ходе паломничества ожидается посещение Крыма, то, не раздумывая, подали заявку.
"Для нас это первое посещение Крыма, мы приехали сюда <...> с открытой душой. В Симферополе восстанавливают храм Александра Невского, мы обязательно хотим его осмотреть. Мы видим, какие работы здесь уже провели, сколько всего сделано, на глазах слезы наворачиваются", - сказал он ТАСС. Паломник отмечает, что они с женой чувствуют себя в Крыму как дома. "На душе спокойствие чувствуется", - подчеркнул он.
С ним согласна и Ирина Барикадова, прибывшая из Вашингтона с мужем и внуком. "В Крым приехали в приподнятом настроении, мы впервые здесь. Я всегда говорила, что Крым - русский, так и случилось три года назад. Это наша земля, где погибло очень много наших воинов. Это святая для нас земля", - говорит она.
Паломница рассказала, как несколько лет назад к ним в Балтимор привозили частицу мощей святителя Луки и поклониться ей пришло множество людей. "Мы туда ездили. Было очень много прихожан, мы пели акафист на двух языках. Сейчас с необыкновенным чувством радости и счастья, что можем приложиться к мощам непосредственно в Крыму", - отмечает она.
Людмила Ковальчук из Атланты, в свою очередь, признается, что это паломничество наполняет ее душу радостью и гордостью за Россию. "Как будто крылья вырастают, когда ступаешь по родной, святой земле", - отмечает она.
Крым стал конечным пунктом паломничества делегации Русской православной церкви за границей, которое осуществляется по приглашению Русской православной церкви и приурочено к 10-летию восстановления отношений между двумя церквями и 100-летию начала гонений на веру.
Зарубежные гости прибыли в Россию 8 июля и посетили Высоко-Петровский, Сретенский, Покровский, Донской, Данилов монастыри, побывали в соборах Московского Кремля. Они также побывали в Оптиной пустыни - одном из духовных центров России XIX - начала XX веков, поклонились Животворящему Кресту Господню, который находится в храме Иоанна Златоуста в селе Годеново, неподалеку от Переславля-Залесского, а также посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру.