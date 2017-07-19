Нижегородские школьники представят свои разработки на выставке юных изобретателей в Японии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Ученики школы информатики "Вектор ++" из города Саров Нижегородской области презентовали в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде три разработки, которые примут участие в 13-й международной выставке юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors (IEYI) в Японии, передает корр. ТАСС. Выставка пройдет 27-29 июля в городе Нагоя.

"Проекты отбирались по тому принципу, чтобы это действительно было изобретением. Изобретения наших детей должны быть признаны не только на внутреннем рынке, но и на мировой арене, тогда можно их будет запатентовать. В Японии эти разработки получат оценку экспертного международного жюри, в котором будут представители почти 20 стран", - рассказал директор Центра развития Саровского инновационного кластера Андрей Свеженцев.

Звуковой компас

На выставке в Японии Россию представят девять юных разработчиков, среди которых три нижегородца (все учатся в школе информатики "Вектор ++").

Ученица 11 класса Мария Яушкина покажет на выставке свой звуковой компас, который может пригодиться оперативным службам.

"Применение звукового компаса можно найти в разных областях, например, в системе коллективной безопасности. Когда компас реагирует на звук, то камера, установленная на нем, поворачивается к источнику звука. Операторы, принимающие сигнал с компаса, передают информацию в экстренные службы. То есть с помощью звукового компаса можно сократить время реагирования оперативных служб при возникновении происшествия", - рассказала Яушкина.

По ее словам, такой комплекс можно устанавливать в банках, на дорогах, в местах большого скопления людей.

Компьютерное зрение для автомобиля

Десятиклассник Максим Бушуев покажет на выставке, как работает разработанный им алгоритм распознавания дорожных знаков с использованием компьютерного зрения. Школьник уверен, что его разработку смогут применить крупные автоконцерны при производстве беспилотных автомобилей.

"Основа концепции моей работы - распознавание дорожных знаков с использованием библиотеки OpenCV (Open Source Computer Vision Library - библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом - прим. ТАСС), которая разрабатывалась нижегородским подразделением Intel. Захват видео происходит с обычной веб-камеры, изображение передается пока на ноутбук, но уже через пару дней оно будет передаваться в систему Raspberry Pi, это небольшая плата размером с кредитную карту, где есть usb-порт для подключения веб-камеры. Уже на эту плату будет загружен полный алгоритм распознавания дорожных знаков", - рассказал юный разработчик.

Пока этот алгоритм отрабатывается на игрушечной гоночной машине, которую школьники серьезно доработали.

"Мы взяли базу гоночной машины на радиоуправлении, вытащили из нее почти всю электронику, колеса заменили, поставили другой движок, поставили в качестве управляющего механизма плату Arduino, которая управляет колесами и двигателем", - рассказал Бушуев.

По словам руководителя проекта, директора школы "Вектор ++" Игоря Уточникова, в Японии российская делегация должна посетить автозавод Toyota, где, как надеются разработчики, им удастся показать свою интеллектуальную роботизированную систему специалистам знаменитой японской компании.

На какой ноте кипит чайник

Ученица 10 класса Ксения Пуртова планирует удивить международное жюри своей разработкой - она вычислила, на какой ноте кипит чайник. По ее словам, чайник "поет" на нотах от соль большой октавы до си второй октавы. Ксения также представит свой способ определения чистоты воды по времени начала ее кипения.

"Для определения возможности оценки чистоты воды по началу процесса кипения проводили эксперимент. Взяли бидистиллированную воду, воду из-под крана, воду, загрязненную тальком и песком. Сосуды с водой нагревали на электрической плите и фиксировали время до закипания воды в сосудах и оценивали количество и размеры пузырьков при закипании", - рассказала Пуртова.

Поддержка инновационных разработок

Центр развития Саровского инновационного кластера был создан в Нижегородской области в 2012 году, он объединяет более 50 высокотехнологичных предприятий. В состав кластера входит и школа информатики "Вектор ++". "За весь период развития кластера объем выпуска высокотехнологичной продукции увеличился с 23 млрд рублей до 69 млрд рублей", - рассказала заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина.

По ее словам, юные нижегородские разработчики впервые выйдут на международный уровень, поэтому для участия в выставке, которая пройдет в Японии, отобрали самые передовые и серьезные проекты.

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