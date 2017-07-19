Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора

ТАСС, 19 июля. Курортный сбор, который вводится в четырех субъектах России, поможет привлечь этим регионам еще больше туристов за счет повышения качества отдыха, а также миллиардных поступлений на развитие инфраструктуры, считают опрошенные ТАСС представители курортных регионов. При этом в некоторых субъектах на первом этапе намерены установить невысокую планку сбора на уровне 30-35 рублей.

Госдума в среду приняла в третьем окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Миллиарды рублей

Крым рассчитывает выручить от сбора не менее 16 млрд рублей за пять лет действия закона. По словам председателя Государственного совета республики Владимира Константинова, на основе закона каждый муниципалитет сможет разрабатывать программы социально-экономического развития своего региона и уже учитывать "этот очень важный источник доходов".

"По предварительным расчетам, на период эксперимента, крымские муниципалитеты смогут получить около 16 млрд рублей. Перспективы очень большие по реализации этого эксперимента. Есть надежда на то, что появится финансовый механизм на развитие инфраструктуры муниципалитетов. Это то, на что никогда не хватает денег", - сказал он ТАСС.

На Ставрополье, по словам губернатора региона Владимира Владимирова, ждут ежегодных поступлений от сбора на сумму до 500 млн рублей. Сумма рассчитывается "с учетом предусмотренной пониженной ставки сбора в начале проведения эксперимента". В Алтайском крае на курорте Белокуриха поступления от сбора даже с учетом ставки в 50 рублей прогнозируются на уровне 200 млн рублей за первые три года, уточнил депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

На Кубани не готовы сейчас назвать примерную сумму вырученных с туристов средств, сказал ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев. "Сегодня многие пытаются посчитать конкретную сумму от курортного сбора, но мы такие подсчеты не ведем принципиально. Наша задача - не "содрать" с людей как можно больше, а максимально эффективно потратить средства на развитие наших курортов", - отметил он.

Дело курортное

Согласно принятому закону, курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры. В 2018 году в бюджеты курортных городов и районов направят 70% доходов от уплаты сбора, а затем цифра возрастет до 100%.

В законе также говорится, что муниципалитеты сами смогут указывать размер курортного сбора и определять, в какие проекты их можно будет вложить. В следующем году суточный размер сбора ограничили 50 рублями, а в последующие годы он не превысит 100 рублей ежедневно.

Не на всех курортах в первый год закона готовы доводить до верхнего предела в 50 рублей суточного сбора. По мнению председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Крыма Алексея Черняка, в регионе должны руководствоваться цифрой в 25-35 рублей.

"Предполагается введение сбора от 0 до 50 рублей в первый год действия эксперимента на усмотрение региональных властей. В последующих годах - от 0 до 100 рублей. Я склоняюсь к тому, что в первый год он должен составлять 25-35 рублей, чтобы отработать сам механизм", - заключил он.

На Алтайском курорте Белокуриха рассчитывают в первый год примерно на тот же размер сбора. Как рассказал ТАСС председатель городского совета депутатов Белокурихи Сергей Криворученко, в идеале курортный сбор в первый год должен составлять 30 рублей - "это оптимальная цена для пилотного времени".

В Сочи с размером курортного сбора пока не определились, но обещали, что учтут мнение представителей туристической отрасли. "Решение о размере курортного сбора будем принимать с учетом мнения экспертов, общественности и самих представителей туристической индустрии", - сказал ТАСС глава города Анатолий Пахомов.

Вопрос инфраструктуры

В законе учитывается, что доходы от сбора будет исключительно целевым. Например, направление средств от курортного сбора на дорожное строительство и объекты коммунальной инфраструктуры не допускается, а контролировать направление сбора будут создаваемые в регионах общественные советы.

По словам Вениамина Кондратьева, в Анапе деньги от сбора нужно направить на благоустройство центрального пляжа, а в Геленджике продолжить строительство набережной. Будет, на что потратить деньги и в Сочи.

"Сочи, несмотря на звание Олимпийской столицы, на комфортную центральную часть, на благоустроенную Имеретинскую низменность, также нуждается в развитии, прежде всего, - Лазаревского района", - отметил он.

По словам мэра Сочи, курортный сбор будет расходоваться целенаправленно на развитие курорта и его коммунальной инфраструктуры. "Сейчас расходы на поддержание чистоты и содержание сетей идут из бюджета города, который рассчитывается исходя из численности постоянного населения", - сказал Пахомов.

Председатель Госсовета Крыма полагает, что средства пойдут на организацию парковок, ремонт дорог и развитие пляжной инфраструктуры. А в Белокурихе подумывают улучшить состояние уличного освещения, содержание терренкуров и въездной группы в город.

Туристический приток

Большинство опрошенных ТАСС глав регионов сходятся во мнении, что курортный сбор не отпугнет туристов, а в перспективе, наоборот, увеличит туристический поток. "Эти средства [от курортного сбора] станут серьезной инвестицией в повышение их привлекательности в глазах туристов. И в конечном счете приведут к увеличению потока отдыхающих на ставропольские курорты", - сказал глава Ставрополья.

"Дополнительные средства помогут улучшить качество отдыха на нашем курорте, что отразится на увеличении турпотока", - согласен с ним мэр Сочи.

Губернатор Кубани в свою очередь напомнил о возможности отменить сбор, если он начнет снижать турпоток. "Безусловно, мы будем мониторить мнение отдыхающих, и если поймем, что сбор станет причиной спада турпотока в Краснодарский край, то муниципалитеты будут иметь право просто обнулить этот сбор", - сказал он.