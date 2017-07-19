Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицине

Общество
19 июля, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Документ, как отмечается, обеспечивает создание "правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о внедрении в РФ телемедицины, который позволит россиянам законно получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету.

Документ обеспечивает создание "правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан", говорится в сопроводительных материалах.

В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем создается, развивается и эксплуатируется единая государственная информационная система (ЕГИС) в сфере здравоохранения. Она обеспечит возможность предоставления гражданам медицинских услуг в электронной форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, перечень которых будет утверждаться кабмином.

Смотрите также

Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине

Предусматривается возможность оформления рецептов, в том числе содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, на специальных бланках на бумажном носителе и (или) формирование с согласия пациента в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача и соответствующей медицинской организации.

Законопроект позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь с применением ЕГИС. Непосредственно телемедицинские услуги будут оказываться в порядке, установленном профильным ведомством, а также "в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медпомощи, консультаций пациента медицинским работником с применением телемедицинских технологий, дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема, на основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека, и (или) на основании данных, внесенных в ЕГИС" или иную систему, предусмотренную законом. Строго оговаривается необходимость соблюдения требований к защите персональных данных и соблюдению врачебной тайны.

Ответственность врача - ключевой момент

Как заявил ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, ответственность медицинского работника и защита прав пациентов имеют решающее значение в будущем законе. "Те люди, которые позволяют себе легко консультировать на разных сайтах, это просто непрофессионалы, это шарлатаны. Я думаю, мы в дальнейшем тоже будем это все понимать. Ответственный доктор, он 250 раз подумает прежде, чем что-нибудь сказать - и очно, и уж тем более дистанционно", - подчеркнул он.

Депутат пояснил, что возможность дистанционной консультации больного его лечащим врачом предусмотрена, но при этом ограничена тем, что первичный прием и осмотр пациента врач должен провести очно.

Смотрите также

Скворцова: телемедицина пока не используется только в двух субъектах России

Менее 15% врачей в России готовы к телемедицинским консультациям

"То есть сначала пациент показывается, очный прием, вы получаете своего лечащего врача, дистанционно он уже потом корректирует лечение, потому что он видел и знает пациента. А представить себе, что какой-то новый врач дистанционно скорректирует решение - это у нас считается моветоном. Так не поступают доктора. Это нереально и очень опасно", - сказал Морозов.

В будущем планируется, что через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать информацию, делать вписки из истории болезни, отслеживать статус медицинских тестов и многое другое.

"Будет целая палитра возможностей. Это не так-то просто запустить. Сначала это будет одна услуга, потом две-три- десять. Насколько я помню, там к 2020 году должно появиться 10 услуг", - рассказал парламентарий.

Глава комитета Госдумы также отметил, что принятие законопроекта не должно создать критических проблем для частных медицинских организаций. Их участие в телемедицине также предусмотрено законопроектом. "Лечить может любой, любые агрегаторы, системы, они могут функционировать без всяких проблем, но при одном условии - если они соответствуют требованиям, установленным правительством", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
2
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
3
МВД разрешило сотрудникам ДПС останавливать автобусы вне стационарных постов
4
Минюст Украины зарегистрировал партию Надежды Савченко
5
Володин сообщил, что Кнессет рассмотрел заявление по сносу советских памятников в Польше
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
Темы дня
Реклама