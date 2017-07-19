Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицине

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о внедрении в РФ телемедицины, который позволит россиянам законно получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету.

Документ обеспечивает создание "правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан", говорится в сопроводительных материалах.

В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем создается, развивается и эксплуатируется единая государственная информационная система (ЕГИС) в сфере здравоохранения. Она обеспечит возможность предоставления гражданам медицинских услуг в электронной форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, перечень которых будет утверждаться кабмином.

Предусматривается возможность оформления рецептов, в том числе содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, на специальных бланках на бумажном носителе и (или) формирование с согласия пациента в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача и соответствующей медицинской организации.

Законопроект позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь с применением ЕГИС. Непосредственно телемедицинские услуги будут оказываться в порядке, установленном профильным ведомством, а также "в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медпомощи, консультаций пациента медицинским работником с применением телемедицинских технологий, дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема, на основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека, и (или) на основании данных, внесенных в ЕГИС" или иную систему, предусмотренную законом. Строго оговаривается необходимость соблюдения требований к защите персональных данных и соблюдению врачебной тайны.

Ответственность врача - ключевой момент

Как заявил ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, ответственность медицинского работника и защита прав пациентов имеют решающее значение в будущем законе. "Те люди, которые позволяют себе легко консультировать на разных сайтах, это просто непрофессионалы, это шарлатаны. Я думаю, мы в дальнейшем тоже будем это все понимать. Ответственный доктор, он 250 раз подумает прежде, чем что-нибудь сказать - и очно, и уж тем более дистанционно", - подчеркнул он.

Депутат пояснил, что возможность дистанционной консультации больного его лечащим врачом предусмотрена, но при этом ограничена тем, что первичный прием и осмотр пациента врач должен провести очно.

"То есть сначала пациент показывается, очный прием, вы получаете своего лечащего врача, дистанционно он уже потом корректирует лечение, потому что он видел и знает пациента. А представить себе, что какой-то новый врач дистанционно скорректирует решение - это у нас считается моветоном. Так не поступают доктора. Это нереально и очень опасно", - сказал Морозов.

В будущем планируется, что через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать информацию, делать вписки из истории болезни, отслеживать статус медицинских тестов и многое другое.

"Будет целая палитра возможностей. Это не так-то просто запустить. Сначала это будет одна услуга, потом две-три- десять. Насколько я помню, там к 2020 году должно появиться 10 услуг", - рассказал парламентарий.

Глава комитета Госдумы также отметил, что принятие законопроекта не должно создать критических проблем для частных медицинских организаций. Их участие в телемедицине также предусмотрено законопроектом. "Лечить может любой, любые агрегаторы, системы, они могут функционировать без всяких проблем, но при одном условии - если они соответствуют требованиям, установленным правительством", - пояснил он.