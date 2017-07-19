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CNN: Walt Disney создаст тематический отель в стиле "Звездных войн"

Общество
19 июля, 20:36 UTC+3 ТАСС

Жильцы гостиницы смогут переодеться в костюмы персонажей киносаги и почувствовать себя участниками сюжетных перипетий

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ТАСС, 19 июля. Отель, постояльцы которого смогут погрузиться в атмосферу фильмов из цикла "Звездные войны", откроется в 2019 году на территории парка развлечений Disneyworld в штате Флорида (США). Об этом сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на представителей американской кинокомпании Walt Disney, которой принадлежат флоридский тематический парк и права на знаменитую киносагу.

Эскизы внутреннего оформления отеля представил Боб Чапек, глава подразделения компании, ответственного за парки и гостиницы. "С момента вашего появления в отеле вы станете участником событий "Звездных войн", - рассказал он. "Вы сразу становитесь гражданином галактики и почувствуете на себе, что это значит", - обещает он.

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Гостиница рассчитана прежде всего на семьи с детьми, посещающие парк Disneyworld. На одной из иллюстраций изображен номер отеля, оборудованный под каюту космического корабля, из окон которого открывается вид на просторы космоса.

Жильцы гостиницы смогут переодеться в костюмы персонажей фантастического фильма и почувствовать себя участниками сюжетных перипетий. Они также получат возможность попробовать себя в роли пилота корабля "Тысячелетний сокол" и поучаствовать в космических сражениях.

Среди персонала отеля будут актеры, которые воссоздадут сцены из фильмов, в которых смогут принять участие дети и их родители.

Ранее в этом месяце компания Walt Disney объявила о предстоящем открытии двух посвященных "Звездным войнам" павильонов в своих парках в штатах Флорида и Калифорния. На их территории будут находиться магазины, кафе и аттракционы в стиле киносаги. Их открытие запланировано на 2019 год. Новый отель станет частью такого павильона.

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