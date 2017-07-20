"Главный правозащитник России" Людмила Алексеева отмечает 90-летний юбилей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Основательница Московской Хельсинкской группы (МХГ), одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева отмечает 90-летие. Она намерена отпраздновать свой юбилей в кругу родных и друзей, а президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), членом которого Алексеева является уже много лет, в честь ее дня рождения проведет торжественное заседание. Участие в нем юбиляр примет по видеосвязи.

Лучший подарок

В беседе с ТАСС в преддверии юбилея Алексеева рассказала, что просит не дарить ей традиционные подарки. "Прошу, чтобы не заморачивались, что мне подарить. Человеку в 90 лет очень мало что надо, и у меня все уже есть, все подарки будут ненужными, поэтому я прошу доставить мне удовольствие и вместо подарков [сделать] скромное, посильное, нетрудное пожертвование [Московской Хельсинкской] группе", - пояснила она.

По словам правозащитницы, отмечать день рождения она будет несколько раз. "С родственниками дома, это небольшая компания, а с друзьями - в ресторане, поскольку не поместятся [дома], и с коллегами - тоже в ресторане", - уточнила она.

Историческая личность

Коллеги и друзья Алексеевой отмечают, что без нее невозможно представить историю становления современной России и достижений в построении гражданского общества.

С именем Алексеевой "неразрывно связана целая эпоха в современной истории страны, ознаменованная построением новой, демократической России", отмечает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Людмила Михайловна - это, безусловно, великий человек и великая женщина. Она воплощает в себе и персонифицирует лучшие общественные свойства, общественные тенденции двух эпох: позднесоветской и послесоветской", - считает член Совета Федерации, экс-омбудсмен Владимир Лукин.

"В позднесоветской эпохе она была одной из самых известных и активных людей, которые формировали так называемое диссидентское правозащитное движение, людей, которые готовы рискнуть очень многим, даже своей судьбой, для того чтобы утвердить какие-то более человеческие, более гуманные принципы, чем те, которые существовали. Людмила Михайловна была одним из этих людей, и была, я бы сказал, одним из тех, кто формировал вокруг себя среду, где эти диссидентские правозащитники, которые заботились о других людях больше, чем о самих себе, существовали несмотря на все трудности, проблемы и репрессии, которые против них обрушивались", - вспоминает Лукин.

По его словам, Алексеева стала одной из ключевых фигур формирующегося гражданского общества в постсоветскую эпоху. "Она к этому времени возглавила Хельсинкскую группу, и это одна из самых уважаемых, на мой взгляд, правозащитных организаций", - полагает сенатор.

Сама Алексеева своими наибольшими удачами в жизни называет возвращение из эмиграции в Россию и активный рост правозащитного движения в стране. "Даже не знаю, что большая удача... Что я вернулась на Родину (из эмиграции – прим. ТАСС) - это личная моя удача... - размышляет глава МХГ. - Я так радуюсь, что дожила до того времени, когда из маленькой горсточки, какой мы были при зарождении правозащитного движения в нашей стране более 40 лет назад... и до сих пор, когда в каждом регионе есть правозащитники, когда они смогли помогать людям реально, хоть тяжело работать, и самих их часто преследуют даже сейчас".

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ, а ныне председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала ТАСС, что ей не раз приходилось вместе с Алексеевой оказываться в экстремальных ситуациях, когда была серьезная угроза жизни. "Всегда поражалась ее удивительной выдержке, мужеству, умению сохранить хладнокровие и здравый смысл", - отметила Памфилова.

Реалистичный максималист

Алексеева призналась, что счастлива от работы молодого поколения правозащитников. "Самое главное - подросла такая замечательная молодежь. В их возрасте мы такими умными и такими зрелыми правозащитниками не были и не могли быть. Я очень счастлива нынешней молодежью", - сказала она. По ее мнению, "увеличилась известность правозащитников и их действенность".

Авторитет Алексеевой среди всех поколений и правозащитников, и представителей органов власти настолько велик, что позволяет зачастую решать, казалось бы, бесперспективные задачи.

"Людмила Алексеева - самый авторитетный, самый эффективный член президентского Совета по правам человека. Она входит в совет уже много лет, и за эти годы показала себя, с одной стороны, абсолютно бескомпромиссной защитницей прав человека, а с другой стороны, человеком очень конструктивным, человеком, очень способным к диалогу и всегда предлагающим решение даже самых сложных проблем", - заявил ТАСС председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Когда у меня не получается решить какую-то проблему, я всегда знаю, что я могу обратиться к Людмиле Михайловне, и ее слово может оказаться решающим, потому что ее уважают не только в гражданском обществе, но и в руководстве страны, и во всех ведомствах. Ее слово имеет волшебную силу", - отмечает он.

По словам Федотова, Алексеева - "максималист по натуре", "никогда не довольствуется малым", но при этом является человеком "абсолютно реалистичным". "Я знаю ее любимую поговорку, которая начинается словами "Курочка по зернышку...". И для нее нет большей радости, чем узнать, что благодаря ее усилиям какой-то несправедливо преследуемый человек окажется на свободе, какая-то многодетная мать была спасена от выселения на улицу, тяжело больной заключенный был отправлен в больницу. Для нее это радость", - поясняет глава СПЧ.

Он убежден, что из всех российских правозащитников "Людмила Михайловна больше всех имеет право называться этим высоким титулом". "Надеюсь, что когда-нибудь я смогу назвать себя учеником Людмилы Михайловны. Во всяком случае, свою роль в совете [вижу] в том, чтобы быть ее помощником", - признается Федотов, полагая, что "так же думают и все другие члены совета".

Человек-голос

По словам Памфиловой, Алексеева всегда последовательно идет к достижению поставленной цели. "А цель проста - помочь и защитить человека, особенно в ситуации, когда уже все остальные махнули рукой и сдались, когда человек остался один на один со своей бедой, никому не нужный. Именно здесь Людмила Михайловна проявляет необыкновенное упорство, идя наперекор обстоятельствам, и побеждает", - поясняет она.

Глава ЦИК признается, что восхищается работоспособностью, мудростью, открытостью Алексеевой, "ее жизнелюбием, неравнодушием к чужим бедам, абсолютной неконъюнктурностью, добросердечием". "От всей души хочу пожелать Людмиле Михайловне здоровью, активного и насыщенного радостью долголетия, тепла, понимания, заботы со стороны близких людей", - говорит она.

"Главным правозащитником России" называет главу МХГ Татьяна Москалькова. "Ваш жизненный путь является примером мужественной и неутомимой борьбы за права человека и формирование гражданского общества в нашей стране. Благодаря вашей деятельности сотни людей были восстановлены в своих правах", - подчеркивает омбудсмен в поздравительном адресе Алексеевой, входящей в экспертный совет при уполномоченном.

Алексеева "является таким человеком-голосом, к которому прислушиваются очень-очень многие - от многих простых людей, обиженных людей, людей, которые нуждаются в защите, до людей, которые формируют нашу государственную власть", указывает Лукин.

По его мнению, правозащитница "умеет сочетать непреклонность и жесткость в отстаивании прав граждан, демократических принципов с очень большой гибкостью, тактичностью, женской элегантностью". "Она умеет проводить эту свою непреклонность, ее как бы канализировать в русло не ненависти и жестокости и жесткости, а в русло нормального, конструктивного, иногда даже по форме дружелюбного диалога с теми, кто придерживается других взглядов", - уверен Лукин.