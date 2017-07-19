Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 800 участников образовательной программы "Сириуса" соберутся на встрече с Путиным

Общество
19 июля, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Ребята из 66 регионов России, обучающиеся по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт", смогут в прямом эфире задать свои вопросы президенту лично

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 800 участников июльской образовательной программы центра "Сириус" встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным 21 июля в Сочи. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

"На встрече с президентом соберутся более 800 юных участников июльской образовательной программы центра "Сириус". Ребята из 66 регионов России, обучающиеся по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт", смогут в прямом эфире задать свои вопросы Владимиру Путину лично", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция разговора президента с юными воспитанниками центра начнется в 16:00 мск на телеканале НТВ, а также на сайте и в мобильном приложении канала.

Президент РФ Владимир Путин посетит центр "Сириус" 21 июля, там он пообщается с школьниками из разных регионов страны. Вопросы главе государства можно также отправить через официальный аккаунт телеканала НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные из вопросов попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Образовательный центр "Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение здесь прошли более 15,4 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
4
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
5
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама