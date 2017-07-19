Более 800 участников образовательной программы "Сириуса" соберутся на встрече с Путиным

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 800 участников июльской образовательной программы центра "Сириус" встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным 21 июля в Сочи. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

"На встрече с президентом соберутся более 800 юных участников июльской образовательной программы центра "Сириус". Ребята из 66 регионов России, обучающиеся по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт", смогут в прямом эфире задать свои вопросы Владимиру Путину лично", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция разговора президента с юными воспитанниками центра начнется в 16:00 мск на телеканале НТВ, а также на сайте и в мобильном приложении канала.

Президент РФ Владимир Путин посетит центр "Сириус" 21 июля, там он пообщается с школьниками из разных регионов страны. Вопросы главе государства можно также отправить через официальный аккаунт телеканала НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные из вопросов попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Образовательный центр "Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение здесь прошли более 15,4 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.