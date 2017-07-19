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Госдума намерена преобразовать парламентское телевидение в отдельное СМИ

Общество
19 июля, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Работы по созданию новой структуры планируется завершить к концу года

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума намерена преобразовать парламентское телевидение, которое в настоящее время является частью структуры аппарата нижней палаты, в автономную некоммерческую организацию с функциями отдельного СМИ. Соответствующий проект постановления депутаты намерены рассмотреть на заседании 20 июля, сообщила журналистам в среду глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

"Мы планируем вынести на пленарное заседание [вопрос] о создании автономной некоммерческой организации "Парламентское телевидение", - сказала Савастьянова. Глава комитета пояснила, что на сегодняшний день деятельность парламентского телевидения нижней палаты "обеспечивается силами государственных гражданских служащих, которые находятся в штате Госдумы", что, по ее словам, может "сковывать реализацию их творческих планов".

Савастьянова добавила, что планируется внедрить "более независимый, журналистский подход" к освещению деятельности Госдумы со стороны парламентского телевидения. При этом депутаты будут использовать положительный опыт Совета Федерации. "Нам бы хотелось, чтобы такой был творческий подход к освещению не только того, что делает Госдума, но и что делают наши коллеги в субъектах РФ, чтобы мы могли оперативно получать информацию о том, что волнует и беспокоит наших избирателей", - отметила Савастьянова.

Работы по созданию новой структуры, по ее прогнозам, планируется завершить к концу года. "Этот подход единодушно поддерживают руководители всех фракций", - отметила глава комитета.

В свою очередь заместитель руководителя аппарата Госдумы Ольга Ситникова сообщила, что учредителем новой структуры станет Госдума, при которой будет создан Наблюдательный совет.

"У нас будет Наблюдательный совет, в который войдут, помимо Ольги Викторовны [Савастьяновой] как руководителя комитета по регламенту, Левин Леонид Леонидович как руководитель профильного комитета [по информационной политике], будут представлены все фракции", - проинформировала Ситникова. Она не исключила, что возглавить совет может вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Она также добавила, что еженедельная программа "Парламентский час" продолжит свое существование на канале "Россия 24".

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Персоны
Савастьянова, Ольга Викторовна
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Россия
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