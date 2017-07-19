Госдума намерена преобразовать парламентское телевидение в отдельное СМИ

"Главный правозащитник России" Людмила Алексеева отмечает 90-летний юбилейОбщество 20 июля, 0:01
Белый дом счел "антироссийской лихорадкой" сообщения СМИ о "тайной" беседе Трампа и ПутинаМеждународная панорама 19 июля, 23:50
Юран уверен, что Алдонин станет настоящим лидером ФК "Зоркий"Спорт 19 июля, 23:37
"Локомотив" объявил о подписании контракта с футболистом РыбусомСпорт 19 июля, 23:18
АСВ выплатит возмещение вкладчикам "Югры" по графикуЭкономика и бизнес 19 июля, 22:56
Швайбович: девушки показали зрелый баскетбол на Спартакиаде учащихсяСпорт 19 июля, 22:55
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в СирииМеждународная панорама 19 июля, 22:38
Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе группСпорт 19 июля, 22:36
Футболист "Локомотива" Хенти перешел в "Видеотон"Спорт 19 июля, 22:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума намерена преобразовать парламентское телевидение, которое в настоящее время является частью структуры аппарата нижней палаты, в автономную некоммерческую организацию с функциями отдельного СМИ. Соответствующий проект постановления депутаты намерены рассмотреть на заседании 20 июля, сообщила журналистам в среду глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова.
"Мы планируем вынести на пленарное заседание [вопрос] о создании автономной некоммерческой организации "Парламентское телевидение", - сказала Савастьянова. Глава комитета пояснила, что на сегодняшний день деятельность парламентского телевидения нижней палаты "обеспечивается силами государственных гражданских служащих, которые находятся в штате Госдумы", что, по ее словам, может "сковывать реализацию их творческих планов".
Савастьянова добавила, что планируется внедрить "более независимый, журналистский подход" к освещению деятельности Госдумы со стороны парламентского телевидения. При этом депутаты будут использовать положительный опыт Совета Федерации. "Нам бы хотелось, чтобы такой был творческий подход к освещению не только того, что делает Госдума, но и что делают наши коллеги в субъектах РФ, чтобы мы могли оперативно получать информацию о том, что волнует и беспокоит наших избирателей", - отметила Савастьянова.
Работы по созданию новой структуры, по ее прогнозам, планируется завершить к концу года. "Этот подход единодушно поддерживают руководители всех фракций", - отметила глава комитета.
В свою очередь заместитель руководителя аппарата Госдумы Ольга Ситникова сообщила, что учредителем новой структуры станет Госдума, при которой будет создан Наблюдательный совет.
"У нас будет Наблюдательный совет, в который войдут, помимо Ольги Викторовны [Савастьяновой] как руководителя комитета по регламенту, Левин Леонид Леонидович как руководитель профильного комитета [по информационной политике], будут представлены все фракции", - проинформировала Ситникова. Она не исключила, что возглавить совет может вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.
Она также добавила, что еженедельная программа "Парламентский час" продолжит свое существование на канале "Россия 24".