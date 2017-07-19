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С 2007 года доля курящих людей сократилась в мире почти на 3%

Общество
19 июля, 23:44 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 19, июля. /ТАСС

По данным статистики, Россия и Сербия делят третье и четвертое места в Европе по доле курящих среди взрослого населения

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ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как заметный прогресс результаты предпринимаемых шагов по борьбе с курением: с 2007 года доля курящих людей сократилась на 2,8%, и сейчас различными антитабачными мерами, такими как запрет на рекламу табака, охвачены около 4,7 млрд жителей планеты. Эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве докладе ВОЗ.

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"По оценкам ВОЗ, достигнут заметный прогресс в сокращении доли курящих. Среди людей старше 15 лет она уменьшилась в глобальном масштабе с 23,5% до 20,7% с 2007 по 2015 год", - отмечается в документе. Подчеркивается, что "примерно 4,7 млрд человек, или 63% мирового населения, защищены как минимум одной антитабачной мерой". Это значительно больше, чем 10 лет назад, "когда такие меры распространялись только на 1 млрд человек, или 15% населения планеты".

Вместе с тем успех достигнут не повсеместно. В 94 странах доля курящих сократилась, однако в 47 государствах она не изменилась, а в пяти увеличилась. В государствах с низкими доходами на душу населения в целом достигнут менее заметный прогресс в борьбе с табаком, чем в среднем по планете: доля курящих уменьшилась с 15% до 13,2%.

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Согласно приведенным в докладе статистическим данным, Россия и Сербия делят третье и четвертое места в Европе по доле курящих в структуре взрослого населения - 33%. На первом месте - Черногория (38%), на втором - Греция (35%). Мировым лидером в этом отношении является тихоокеанское государство Кирибати, где курят 40% взрослых жителей.

ВОЗ констатирует, что "табачная промышленность продолжает противодействовать усилиям правительств по полномасштабной реализации мер, позволяющих спасать человеческие жизни". Эксперты напоминают, что "употребление табака является ведущей предупреждаемой причиной смертности в мире, от которой ежегодно умирают более 7 млн человек". "Наиболее действенным и экономически оправданным способом сокращения потребления табака" в ВОЗ считают повышение налогов в целях увеличения цен на соответствующие изделия.

В связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "правительства различных стран не должны медлить с включением всех положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в свои национальные антитабачные программы и стратегии". "Им также надлежит жестко пресекать незаконную торговлю табачными изделиями, которая усугубляет глобальную табачную эпидемию", - подчеркнул он.

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