Пушкина считает, что понятие "семейный союз" расширяет трактовку брака

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что понятие "семейный союз", на который в среду предложили заменить понятие "брак", расширяет саму трактовку брака.

Ранее семейный совет Ульяновской области предложил заменить понятие "брак" на "семейный союз", сообщил у себя в Twitter глава региона Сергей Морозов. По мнению авторов идеи, "словосочетание "семейный союз" лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалируют любовь и верность".

Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз" pic.twitter.com/vUaMXmLIvl — Сергей Морозов (@morozov_si) 19 July 2017

Как считает Пушкина, "речь идет о расширительной трактовке брака". "То есть это не только церковный и гражданский (зарегистрированный в ЗАГСе) брак, но также сожительство, когда есть совместное имущество, факт совместного проживания, и люди считают себя семьей", - отметила депутат.

В этом случае, на ее взгляд, "идея неплохая, так как защищает женщин и детей, рожденных вне юридически зарегистрированного брака - можно дать больше гарантий (алименты, раздел имущества, обязательные встречи с папой и т.д.)". "Правда, если интерпретировать "семейный союз" шире, то это шаг к партнерству для однополых пар", - не исключила политик.

"Но, если "семейный союз" законодательно закрепить как любовь и верность женщины и мужчины и еще добавить туда детей, то большой разницы между "браком" и "семейным союзом" нет. Защитникам традиционных ценностей опасаться в этом случае нечего", - уверена парламентарий.