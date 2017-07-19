Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пушкина считает, что понятие "семейный союз" расширяет трактовку брака

Общество
19 июля, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Депутат Госдумы назвала идею заменить понятие "брак" на "семейный союз" неплохой, поскольку таким образом женщины и дети, рожденные вне зарегистрированных отношений, могут получить больше гарантий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что понятие "семейный союз", на который в среду предложили заменить понятие "брак", расширяет саму трактовку брака.

Ранее семейный совет Ульяновской области предложил заменить понятие "брак" на "семейный союз", сообщил у себя в Twitter глава региона Сергей Морозов. По мнению авторов идеи, "словосочетание "семейный союз" лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалируют любовь и верность".

Как считает Пушкина, "речь идет о расширительной трактовке брака". "То есть это не только церковный и гражданский (зарегистрированный в ЗАГСе) брак, но также сожительство, когда есть совместное имущество, факт совместного проживания, и люди считают себя семьей", - отметила депутат.

В этом случае, на ее взгляд, "идея неплохая, так как защищает женщин и детей, рожденных вне юридически зарегистрированного брака - можно дать больше гарантий (алименты, раздел имущества, обязательные встречи с папой и т.д.)". "Правда, если интерпретировать "семейный союз" шире, то это шаг к партнерству для однополых пар", - не исключила политик.

"Но, если "семейный союз" законодательно закрепить как любовь и верность женщины и мужчины и еще добавить туда детей, то большой разницы между "браком" и "семейным союзом" нет. Защитникам традиционных ценностей опасаться в этом случае нечего", - уверена парламентарий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пушкина, Оксана Викторовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Виктор Кинах
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
4
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
5
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
6
Дом Латыниной в Переделкине облили неизвестной жидкостью
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама