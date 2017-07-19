Пушкина считает, что понятие "семейный союз" расширяет трактовку брака

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что понятие "семейный союз", на который в среду предложили заменить понятие "брак", расширяет саму трактовку брака.
Ранее семейный совет Ульяновской области предложил заменить понятие "брак" на "семейный союз", сообщил у себя в Twitter глава региона Сергей Морозов. По мнению авторов идеи, "словосочетание "семейный союз" лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалируют любовь и верность".
Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз" pic.twitter.com/vUaMXmLIvl— Сергей Морозов (@morozov_si) 19 July 2017
Как считает Пушкина, "речь идет о расширительной трактовке брака". "То есть это не только церковный и гражданский (зарегистрированный в ЗАГСе) брак, но также сожительство, когда есть совместное имущество, факт совместного проживания, и люди считают себя семьей", - отметила депутат.
В этом случае, на ее взгляд, "идея неплохая, так как защищает женщин и детей, рожденных вне юридически зарегистрированного брака - можно дать больше гарантий (алименты, раздел имущества, обязательные встречи с папой и т.д.)". "Правда, если интерпретировать "семейный союз" шире, то это шаг к партнерству для однополых пар", - не исключила политик.
"Но, если "семейный союз" законодательно закрепить как любовь и верность женщины и мужчины и еще добавить туда детей, то большой разницы между "браком" и "семейным союзом" нет. Защитникам традиционных ценностей опасаться в этом случае нечего", - уверена парламентарий.