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Кабмин обсудит помощь ипотечным заемщикам и развитие системы ОМС

Общество
20 июля, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Правительство также, в частности, обсудит вопросы взаимодействия российских налоговых органов с компетентными органами зарубежных стран

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, в повестку дня которого вошли вопросы о помощи ипотечным заемщикам и о развитии системы обязательного медицинского страхования.

Кабмин, в частности, рассмотрит вопрос о направлении в 2017 году Минстрою России 2 млрд рублей бюджетных средств для взноса в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования "в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации".

Правительство также обсудит законопроект, направленный на совершенствование механизма контроля за наличием у гражданина права на обязательное медицинское страхование. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить страхование граждан, оказание медицинской помощи которым финансируется из федерального бюджета, - отметили в пресс- службе. - Таким образом, законопроект направлен на исключение двойного финансирования оказания медицинской помощи".

Другой законопроект, вынесенный на повестку дня, направлен на совершенствование порядка независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. "Это позволит установить единые требования при проведении независимой оценки качества оказания услуг, повысить контроль за ее проведением и реализацией решений, принятых по ее результатам", - уверены в кабмине.

Сразу несколько документов связаны с поправками в налоговое законодательство. Так, один из них определяет порядок взаимодействия российских налоговых органов с компетентными органами зарубежных стран при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок, порядок обеспечения сбора необходимой информации для выполнения условий многосторонних соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией и об автоматическом обмене страновыми отчетами в налоговой сфере. Другой проект закона наделит правительство России полномочием по определению конкретного перечня услуг по обслуживанию воздушных судов, которые будут освобождаться от обложения налогом на добавленную стоимость.

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