Кабмин обсудит помощь ипотечным заемщикам и развитие системы ОМС

СМИ: власти Гаити начали воссоздание распущенной более 20 лет назад армииМеждународная панорама 20 июля, 1:18
Геркус: Рыбус способен стать одним из лидеров ФК "Локомотив"Спорт 20 июля, 1:10
В борьбе с пожарами в Хорватии и Черногории задействуют авиациюПроисшествия 20 июля, 0:57
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФАрмия и ОПК 20 июля, 0:56
Bloomberg: Госдеп ликвидирует отдел по кибербезопасностиМеждународная панорама 20 июля, 0:38
Илон Маск признался, что хотел бы слетать на МКСКосмос 20 июля, 0:29
FT: Великобритания пригрозила Брюсселю возвращением в страны ЕС радиоактивных отходовМеждународная панорама 20 июля, 0:10
"Главный правозащитник России" Людмила Алексеева отмечает 90-летний юбилейОбщество 20 июля, 0:01
Белый дом счел "антироссийской лихорадкой" сообщения СМИ о "тайной" беседе Трампа и ПутинаМеждународная панорама 19 июля, 23:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, в повестку дня которого вошли вопросы о помощи ипотечным заемщикам и о развитии системы обязательного медицинского страхования.
Кабмин, в частности, рассмотрит вопрос о направлении в 2017 году Минстрою России 2 млрд рублей бюджетных средств для взноса в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования "в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации".
Правительство также обсудит законопроект, направленный на совершенствование механизма контроля за наличием у гражданина права на обязательное медицинское страхование. "Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить страхование граждан, оказание медицинской помощи которым финансируется из федерального бюджета, - отметили в пресс- службе. - Таким образом, законопроект направлен на исключение двойного финансирования оказания медицинской помощи".
Другой законопроект, вынесенный на повестку дня, направлен на совершенствование порядка независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. "Это позволит установить единые требования при проведении независимой оценки качества оказания услуг, повысить контроль за ее проведением и реализацией решений, принятых по ее результатам", - уверены в кабмине.
Сразу несколько документов связаны с поправками в налоговое законодательство. Так, один из них определяет порядок взаимодействия российских налоговых органов с компетентными органами зарубежных стран при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок, порядок обеспечения сбора необходимой информации для выполнения условий многосторонних соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией и об автоматическом обмене страновыми отчетами в налоговой сфере. Другой проект закона наделит правительство России полномочием по определению конкретного перечня услуг по обслуживанию воздушных судов, которые будут освобождаться от обложения налогом на добавленную стоимость.