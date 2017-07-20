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Дума рассмотрит вопрос о преобразовании парламентского телевидения в государственное СМИ

Общество
20 июля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

По словам главы комитета по регламенту Ольги Савастьяновой, полноценно заработать парламентское телевидение в формате СМИ сможет уже в 2018 году

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на внеочередном пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о преобразовании парламентского телевидения, которое в настоящее время является частью структуры аппарата нижней палаты, в автономную некоммерческую организацию с функциями отдельного СМИ.

Проект постановления "Об учреждении государственного федерального средства массовой информации "Парламентское телевидение Государственной Думы Федерального Собрания РФ" подготовлен комитетом нижней палаты по регламенту. "В целях обеспечения всестороннего информирования граждан РФ о деятельности Государственной Думы ФС РФ, руководствуясь законодательством РФ о средствах массовой информации, Государственная Дума ФС РФ постановляет учредить государственное федеральное средство массовой информации "Парламентское телевидение Государственной Думы Федерального Собрания РФ", - говорится в его тексте.

Как пояснила журналистам глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова,в настоящее время деятельность парламентского телевидения нижней палаты "обеспечивается силами государственных гражданских служащих, которые находятся в штате Госдумы", что, по ее словам, может сковывать реализацию их творческих планов. С приданием статуса СМИ думскому телевидению, отметила глава комитета, планируется внедрить "более независимый, журналистский подход" к освещению деятельности депутатов.

Процесс создания новой структуры, по прогнозам Савастьяновой, будет завершен к концу года, а полноценно заработать парламентское телевидение в формате СМИ сможет уже в 2018 году. "Этот подход единодушно поддерживают руководители всех фракций", - отметила глава комитета.

В свою очередь, заместитель руководителя аппарата нижней палаты Ольга Ситникова сообщила, что учредителем новой структуры станет Госдума, при которой будет создан Наблюдательный совет. В его состав могут войти главы профильных комитетов по регламенту и информполитике, а также представители всех фракций. Главой Набсовета, скорее всего, будет предложено стать вице-спикеру Петру Толстому.

Ситникова также добавила, что еженедельная программа "Парламентский час", которая традиционно выходит на канале "Россия 24", продолжит свое существование.

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