Общественная палата РФ нового состава проведет в Тюмени первый форум "Сообщество"

ТЮМЕНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Форум активных граждан "Сообщество", организованный Общественной палатой (ОП) РФ, открывается в четверг в Тюмени. Он станет первым после завершения формирования нового, шестого состава ОП.

"Форумы "Сообщество" будут включать в себя проектную работу, которой займется Общественная палата РФ. На полях форума будут решаться конкретные проблемы жителей России, на площадке в течение двух дней будет работать приемная ОП РФ, где любой желающий сможет лично пообщаться с членами ОП РФ и обратиться с конкретной проблемой", - заявил ТАСС секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

По его словам, новый состав Общественной палаты РФ сосредоточится на защите базовых прав человека - права на труд, отдых, жилище и "права на достойную жизнь в широком смысле этого слова". "Среди наиболее серьезных проблем, которые также будет решать Общественная палата, преодоление бедности на селе, поддержка многодетных семей, развитие социальной мобильности и работа со службами трудоустройства на местах", - добавил он.

Первое заседание ОП РФ шестого состава состоялось 19 июня.

Программа и участники

В двухдневном форуме, как ожидается, примут участие около тысячи представителей некоммерческих организаций (НКО) и гражданских активистов из регионов Уральского федерального округа. Откроется "Сообщество" пленарным заседанием по теме "Векторы развития гражданского общества: взгляд власти и активистов".

После этого пройдут несколько тематических секций. В частности, будут отдельные дискуссионные площадки как для начинающих НКО, так и для давно работающих организаций. Также в первый день пройдет обучающая интерактивная игра "Сообщества", в рамках которой участники форума смогут разработать и защитить свои социальные проекты. Кроме того, в четверг состоится мастер-класс от представителей Фонда президентских грантов по подготовке заявок на получение грантов.

Во второй день форума состоится специальная площадка для социально активных подростков от 12 до 18 лет "Сообщество Junior". Также в этот день пройдут дискуссии на тему участия НКО в исполнении социальных услуг, деятельности таких организаций в сфере общественного контроля и взаимодействия с бизнесом.

Опыт Тюмени

Глава комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова отметила, что опыт Тюменской области в части развития некоммерческих организаций заслуживает пристального внимания. "Во-первых, в Тюмени работает один из старейших и стабильно работающих фондов местных сообществ - Фонд развития Тюмени. Кроме того, бизнес там достаточно продвинутый. Он привлекает НКО в качестве экспертных организаций, выдает гранты", - отметила она.

Тополева-Солдунова отметила, что из бюджета Тюменской области выделены специальные средства для обучения НКО работе на рынке социальных услуг. "Такая программа там реализуется уже не менее года. Есть несколько организаций, которые находятся в процессе получения статуса исполнителя общественно полезных услуг", - подчеркнула член ОП.

Импульс региональным палатам

Как сообщил ТАСС глава комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Владислав Гриб, форумы "Сообщество" могут придать дополнительный импульс развитию региональных общественных палат. "Необходимо, чтобы региональные общественные палаты могли эффективно осуществлять функции общественного контроля, и в этом плане помощь наша [Общественной палаты РФ], конечно, придаст импульс", - отметил он.

"Мы будем говорить с региональной властью и помогать коллегам из региональных общественных палат, будет работать общественная приемная ОП РФ", - сказал собеседник агентства.

"Идет активная перезагрузка Общественной палаты РФ, она должна занимать более активное место как в системе институтов гражданского общества, так и в системе взаимоотношений общества и власти. Палата должна стать реальным субъектом общественного контроля", - сообщил Гриб.

Форумы "Сообщество"

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. Завершается цикл итоговым форумом, который обычно проходит в Москве в ноябре. За два прошедших года форумной кампании "Сообщество" собрало 20 тысяч участников и 1,5 тыс. волонтеров.

В этом году форумы прошли в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону. В рамках цикла этого года подобные мероприятия ожидаются в Ставрополе, Санкт-Петербурге и Владивостоке.