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Смена молодых писателей и поэтов стартовала на молодежном форуме "Таврида" в Крыму

Общество
20 июля, 0:37 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 20, июля. /ТАСС

В этом году на форуме уже состоялись две образовательные смены: первая собрала архитекторов, дизайнеров и урбанистов, а вторая - художников, скульпторов и искусствоведов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Третья образовательная смена Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" торжественно открылась вечером 19 июля. Как в четверг сообщила пресс-служба форума, на эту смену со всех концов России съехались молодые писатели, поэты, критики и библиотекари.

"По традиции состоялась торжественная церемония открытия смены с участием организаторов, партнеров и экспертов форума", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Как и всегда на "Тавриде", форумчан ждут конвейер проектов с последующим розыгрышем грантов, а также встречи с экспертами и почетными гостями - писателями, поэтами и журналистами, обширная тематическая образовательная и внеучебная программа.

В течение смены запланировано проведение цикла тематических школ по профильным направлениям - школа "Современная русская литература: традиции и новаторство", школа "Программа поддержки национальных литератур народов Российской Федерации", школа радиостанции "Книга", школа руководителя Московского театра поэтов, актера Московского театра на Таганке, режиссера Влада Маленко и школа библиотекарей.

В первый образовательный день смены, 20 июля, гостями форума "Таврида" станут главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков, главный редактор радиостанции "Книга" Егор Серов, член жюри Национальной литературной премии "Большая книга" Юлия Рахаева, поэт, главный редактор журнала "Российский колокол", Первый секретарь Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России Максим Замшев. Вместе с участниками они откроют образовательную программу форума и подискутируют на тему "Молодой писатель и литературная современность".

Молодежный форум "Таврида"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, а также музейного дела и преподавания истории.

Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смен форума. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок. Ожидается, что до 31 августа в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

В этом году на "Тавриде" уже состоялись две образовательные смены. Первая собрала архитекторов, дизайнеров и урбанистов, а вторая - художников, скульпторов и искусствоведов.

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