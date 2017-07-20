Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На форуме "Балтийский Артек" открылась смена

Общество
20 июля, 1:47 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 20, июля. /ТАСС

В ходе панельных дискуссий, преподаватели обсудят с экспертами патриотическое воспитание детей, развитие добровольчества, вовлечение в поисковую деятельность молодежи и другие методики преподавания

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Более 400 молодых учителей из различных регионов РФ выстроились в импровизированную школьную линейку на открытии смены форума "Балтийский Артек", которая состоялась в среду на берегу Балтийского моря в Калининградской области.

"Приятно видеть здесь столько активных учителей со всей страны. За вами стоит целая армия ребят, которые верят в вас и в ваш труд. Желаю, чтобы это время сдружило вас и сплотило", - сказала на открытии смены заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

В ходе смены форума, которая продлится с 19 по 25 июля, молодые работники сферы образования из 70 регионов РФ встретятся с главой Министерства образования и науки РФ Ольгой Васильевой и ее заместителями, исполнительным директором Российского движения школьников Денисом Клебановым, начальником отдела по работе с общественными организациями Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ Игорем Сергиенко, начальником главного штаба "Юнармии" Дмитрием Труненковым и другими федеральными экспертами, представителями различных организаций и деятелями сферы культуры.

Смотрите также

Уральские вузы открыли направления по антропологии, этнологии, патриотическому воспитанию

Путин: утрата патриотизма - первый шаг к глобальной катастрофе

Депутаты предлагают ввести обязательные показы патриотических фильмов в воинских частях

Мединский призвал МИД РФ организовать показ патриотических блокбастеров за рубежом

В ходе панельных дискуссий, преподаватели обсудят с экспертами патриотическое воспитание детей, развитие добровольчества, вовлечение в поисковую деятельность молодежи и другие методики преподавания и работы с подрастающим поколением, которые педагоги в дальнейшем смогут применить на практике в учебных заведениях.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Балтийский Артек" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. В качестве гостей на него традиционно приглашаются известные представители органов власти, общественных организаций и СМИ, гражданские активисты, деятели искусства и культуры, бизнесмены и бизнес-тренеры. В 2015 году форум получил федеральный статус. Его участники - молодые люди в возрасте до 30 лет.

Организаторами форума выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. В прошлом году на форуме прошла первая профильная смена для молодых педагогов, которая собрала порядка 350 учителей со всей страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дом Латыниной в Переделкине облили неизвестной жидкостью
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
На Камчатке двое рабочих погибли в очистных сооружениях свинокомплекса
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
6
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
7
Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицине
Темы дня
Реклама