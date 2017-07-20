На форуме "Балтийский Артек" открылась смена

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Более 400 молодых учителей из различных регионов РФ выстроились в импровизированную школьную линейку на открытии смены форума "Балтийский Артек", которая состоялась в среду на берегу Балтийского моря в Калининградской области.

"Приятно видеть здесь столько активных учителей со всей страны. За вами стоит целая армия ребят, которые верят в вас и в ваш труд. Желаю, чтобы это время сдружило вас и сплотило", - сказала на открытии смены заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

В ходе смены форума, которая продлится с 19 по 25 июля, молодые работники сферы образования из 70 регионов РФ встретятся с главой Министерства образования и науки РФ Ольгой Васильевой и ее заместителями, исполнительным директором Российского движения школьников Денисом Клебановым, начальником отдела по работе с общественными организациями Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ Игорем Сергиенко, начальником главного штаба "Юнармии" Дмитрием Труненковым и другими федеральными экспертами, представителями различных организаций и деятелями сферы культуры.

В ходе панельных дискуссий, преподаватели обсудят с экспертами патриотическое воспитание детей, развитие добровольчества, вовлечение в поисковую деятельность молодежи и другие методики преподавания и работы с подрастающим поколением, которые педагоги в дальнейшем смогут применить на практике в учебных заведениях.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Балтийский Артек" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. В качестве гостей на него традиционно приглашаются известные представители органов власти, общественных организаций и СМИ, гражданские активисты, деятели искусства и культуры, бизнесмены и бизнес-тренеры. В 2015 году форум получил федеральный статус. Его участники - молодые люди в возрасте до 30 лет.

Организаторами форума выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. В прошлом году на форуме прошла первая профильная смена для молодых педагогов, которая собрала порядка 350 учителей со всей страны.