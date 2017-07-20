"Известия": школьникам расскажут о воссоединении Крыма с РФ и санкциях Запада

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минобрнауки готовит пилотный проект по проведению уроков современной истории России, посвященных основным направлениям государственной политики за последние три года. Школьникам, в частности, расскажут о воссоединении Крымского полуострова с Россией, последовавших за этим западных санкциях и ответных мерах РФ. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на ведомство.
"Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся, - пояснили газете в Минобрнауки. - Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта "Урок современной истории России". Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ (их перечень уточняется). Цель - донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках".
Президент России Владимир Путин 1 декабря 2016 года в послании Федеральному собранию отметил, что уроки отечественной истории должны стать уроками общественного и политического примирения и согласия, пишет газета. Отмечается, что в рамках выполнения поручения президента Минобрнауки разработало Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, которая содержит консолидированную позицию российского общества, а также отражает актуальное состояние современной исторической науки РФ.