У Маккейна диагностировали опухоль мозга

Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал усыновленияМеждународная панорама 20 июля, 4:12
Более половины американцев не одобряют политику США в отношении РоссииМеждународная панорама 20 июля, 3:31
У Маккейна диагностировали опухоль мозгаОбщество 20 июля, 3:22
СМИ: энергокомпании Европы предупредили о последствиях санкций против РФЭкономика и бизнес 20 июля, 2:56
"Известия": школьникам расскажут о воссоединении Крыма с РФ и санкциях ЗападаОбщество 20 июля, 2:20
В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя и смертности от отравлений в РоссииОбщество 20 июля, 1:58
План Сената США по отмене Obamacare за год повысит число незастрахованных до 17 млнМеждународная панорама 20 июля, 1:33
СМИ: власти Гаити начали воссоздание распущенной более 20 лет назад армииМеждународная панорама 20 июля, 1:18
Геркус: Рыбус способен стать одним из лидеров ФК "Локомотив"Спорт 20 июля, 1:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Врачи диагностировали у сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) опухоль мозга. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте законодателя.
Как следует из документа, 14 июля хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, он не будет заниматься делами по крайней мере в течение следующей недели.
Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил телеканалу CNN, что у законодателя была диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль была удалена.
Газета The New York Times опубликовала заявление представителей больницы, где лечили сенатора. В нем говорится, что Маккейну может потребоваться курс радио- и химиотерапии.
Маккейн относится к числу тех сенаторов, которые выступают с наиболее жесткой критикой в отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции.