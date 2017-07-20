У Маккейна диагностировали опухоль мозга

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Врачи диагностировали у сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) опухоль мозга. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте законодателя.

Как следует из документа, 14 июля хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, он не будет заниматься делами по крайней мере в течение следующей недели.

Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил телеканалу CNN, что у законодателя была диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль была удалена.

Газета The New York Times опубликовала заявление представителей больницы, где лечили сенатора. В нем говорится, что Маккейну может потребоваться курс радио- и химиотерапии.

Маккейн относится к числу тех сенаторов, которые выступают с наиболее жесткой критикой в отношении России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции.