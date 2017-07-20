Globo: суд в Бразилии оштрафует Facebook за отказ предоставить данные по игре "Синий кит"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июля. /ТАСС/. Судья штата Рио-де-Жанейро Алешандри Абраау обязал социальную сеть Facebook выплатить штраф за отказ предоставить следствию информацию об организаторах игры "Синий кит", которая, предположительно, склоняет подростков и молодых людей к суициду. Об этом сообщил в среду на своем сайте телеканал Globo.

По его данным, сумма штрафа увеличивается с каждым днем, который проходит с момента передачи запроса руководству Facebook. В настоящий момент она уже составляет около 2 млн реалов ($635 тыс.). В интервью Globo следователь Фернанда Фернандес, которая занимается делом об игре "Синий кит", не исключила, что правоохранительные органы обратятся в суд с требованием блокировать соцсеть на территории Бразилии до тех пор, пока ее руководство не предоставит требуемую информацию. В материале также отмечается, что комментарий компании Facebook телеканалу получить не удалось.

В течение последних двух с половиной лет бразильские суды четыре раза выносили решение о блокировке мобильного мессенджера WhatsApp в связи с аналогичными запросами полиции. Тогда представители компании Facebook, владеющей этим сервисом, отказались предоставить правоохранительным органам южноамериканской страны доступ к переписке некоторых пользователей. По данным СМИ, речь шла о расследовании уголовных дел о контрабанде наркотиков. В каждом из этих случаев блокировка была аннулирована в течение нескольких часов после апелляции телекоммуникационных компаний и владельцев мессенджера.

"Синий кит" в Бразилии

18 июля бразильская полиция провела спецоперацию против организаторов игры "Синий кит" в девяти регионах страны. В большинстве случаев речь шла об обысках в домах подозреваемых. Ордер на арест был выписан только в отношении 23-летнего Матеуса Силвы из Рио-де-Жанейро. Он сознался в том, что являлся одним из "кураторов" игры - то есть раздавал ее участникам задания, заключающиеся в нанесении себе увечий и совершении самоубийства.

В апреле в бразильских СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми группами смерти. В нескольких регионах республики были открыты уголовные дела после того, как подростки и молодые люди наносили себе увечья или расставались с жизнью под влиянием полученных в интернете заданий. Так, в штате Мату-Гросу в центральной части южноамериканской страны полиция, изучая обстоятельства самоубийства 16-летней девочки, обнаружила ее записи о правилах этой игры. Подростку предлагалось выполнить в строгой последовательности следующие действия - обнять родителей, попросить прощения и расстаться с жизнью.

После этого информация о подобных попытках суицида стала появляться и в других странах Латинской Америки, в том числе в Аргентине, Колумбии, Чили, Уругвае и Боливии. В материалах бразильской полиции есть информация о 40 жертвах "Синего кита" (эта цифра включает в себя не только тех, кто совершил или пытался совершить самоубийство, но и тех, кто нанес себе какие-либо порезы или увечья под влиянием игры).

Расследование в России

Виртуальная игра "Синий кит", предположительно, подталкивающая к самоубийству, пришла из России, где она появилась в социальных сетях. По данным Следственного комитета (СК), в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых виртуальных сообществ, где открыто пропагандировали суицид и склоняли к нему несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название "группы смерти". По данным СК, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства, еще пятеро детей не довели их до конца.

19 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к суициду.