"Ъ": Генпрокуратура выявила нарушения работы Росприроднадзора в сфере обращения с отходами

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ выявила нарушения в деятельности территориальных органов Росприроднадзора в сфере обращения с отходами. Соответствующее представление внесено руководителю службы Артему Сидорову. Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Отмечается, что информационное письмо о недостатках в работе Росприроднадзора надзорное ведомство направило главе Минприроды Сергею Донскому. "Выявленные нарушения способствуют бесконтрольной деятельности хозяйствующих субъектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления, а также причинению значительного ущерба окружающей среде", - цитирует издание Куренного.

Нарушения в деятельности территориальных органов Росприроднадзора, как отмечается, касаются выдачи лицензий на обращение с отходами. Так, в Амурской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Омской, Рязанской, Самарской, Томской, Ульяновской областях, Бурятии, Чувашии, Чечне, а также в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях и Ханты-Мансийском автономном округе территориальные органы Росприроднадзора выдавали лицензии "без представления соискателями необходимых документов".

В ряде регионов территориальные органы службы не утверждают лимиты по размещению отходов на полигонах, пишет газета со ссылкой на представителя прокуратуры. Такие нарушения обнаружены в Краснодарском, Пермском, Приморском краях, Чукотском автономном округе и Астраханской, Брянской, Калужской, Кемеровской, Пензенской областях, а также в Крыму, Бурятии, Карачаево-Черкесской Республике.

Кроме того, из-за нарушений в работе департамента Росприроднадзора по Южному федеральному округу (ЮФО) накопилась задолженность перед бюджетом в размере 22 млн руб. по плате за негативное воздействие. Отмечается, что такие же случаи выявлены в Чеченской Республике, в Уральском и Сибирском федеральных округах, а также в Калужской и Архангельской областях.

Руководителю департамента Росприроднадзора по ЮФО надзорным ведомством было внесено представление об устранении нарушений закона в сфере обращения с отходами, говорится в опубликованном на сайте Генпрокуратуры сообщении. Отмечается, что шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, судом рассмотрены вынесенные заместителем генпрокурора РФ Андреем Кикотем постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 13.11 и ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ.