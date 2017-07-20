Гости третьего ВЭФ в Приморье смогут посетить экобар

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Приморский край на фестивале "Улицы Дальнего Востока", который пройдет во время третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), представит гостям два павильона - "Лотос" и "Сихотэ-Алинь", а также эко-бар в форме отпечатка лапы тигра, сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

"Экобар будет выполнен в форме отпечатка лапы тигра - символа Приморья, изображенного в геральдике региона. Здесь можно будет попробовать специально разработанные безалкогольные коктейли из дикоросов, произрастающих на территории края: элеутерококка, лимонника, кишмиша, шиповника и других. Также гости смогут продегустировать оригинальные продукты местных производителей: конфеты "Птичье молоко" с агар-агаром, шоколад с морской солью и морскими водорослями, хлеб с хитозаном и другие лакомства", - отмечается в сообщении.

Также в экспозицию войдут два павильона, прошлогодний "Лотос" и новый "Сихотэ-Алинь". В "Лотосе" разместят историческую экспозицию об основных этапах развития Приморского края. Будут представлены выставки о Владивостокской крепости, крестьянском переселении в Приморье, эпохе Порто-Франко, становлении Тихоокеанского флота. "Сихотэ-Алинь" будет состоять из условных секций, символизирующих наивысшие вершины хребта: горы Аник, Облачная, Высокая, Снежная. Здесь будет размещена современная экспозиция, демонстрирующая экономический и социальный потенциал Приморского края, природные богатства и достижения промышленности.

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Участие в форуме уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания и Германия.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.