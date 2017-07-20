Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первое в этом году круизное судно посетило национальный парк "Берингия" на Чукотке

Общество
20 июля, 9:21 UTC+3 ТАСС

Группа туристов посетила "Китовую аллею" и древнее эскимосское поселение Сиклюк

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Круизное судно "Профессор Хромов", отплывшее в конце июня от Камчатки, достигло берегов Чукотки и стало первым, посетившим в этом сезоне национальный парк "Берингия", сообщила в четверг пресс- лужба природоохранного резервата.

"Круизное судно "Профессор Хромов" открыло очередной туристический сезон в национальном парке "Берингия". Первые в этом году туристы, 31 человек, побывали в проливе Сенявина и совершили высадку на острове Итыгран, где посетили объект культурного наследия федерального значения "Китовую аллею" и древнее эскимосское поселение Сиклюк, датируемое учеными I тысячелетием до нашей эры", - отмечается в сообщении.

Высадка туристов на территорию национального парка проходила под контролем государственных инспекторов, которые проверили у прибывших наличие разрешений на посещение территории парка, соответствие фактического количества туристов заявленному. Далее путь "Профессора Хромова" лежит на север Чукотки, где туристы посетят остров Колючин, старое эскимосское поселение Наукан, мыс Дежнева - крайнюю восточную точку России, а затем направятся в заповедник "Остров Врангеля".

Ранее ТАСС сообщал, что круизное туристическое судно "Профессор Хромов" в этом сезоне связало Камчатку и Чукотку новым маршрутом - "Путем Беринга". В конце июня судно прибыло в столицу Камчатки, где стало первым туристическим лайнером за последние 25 лет, пришвартовавшимся у причальной стенки нового здания морского вокзала в Морском порту Петропавловска-Камчатского.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
2
Дочь погибшей в Таиланде россиянки отправили обратно в РФ
3
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
4
В российских регионах начались выплаты вкладчикам банка "Югра"
5
Умер актер Виктор Кинах
6
У Маккейна диагностировали опухоль мозга
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама