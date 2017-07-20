Первое в этом году круизное судно посетило национальный парк "Берингия" на Чукотке

ТАСС, 20 июля. Круизное судно "Профессор Хромов", отплывшее в конце июня от Камчатки, достигло берегов Чукотки и стало первым, посетившим в этом сезоне национальный парк "Берингия", сообщила в четверг пресс- лужба природоохранного резервата.

"Круизное судно "Профессор Хромов" открыло очередной туристический сезон в национальном парке "Берингия". Первые в этом году туристы, 31 человек, побывали в проливе Сенявина и совершили высадку на острове Итыгран, где посетили объект культурного наследия федерального значения "Китовую аллею" и древнее эскимосское поселение Сиклюк, датируемое учеными I тысячелетием до нашей эры", - отмечается в сообщении.

Высадка туристов на территорию национального парка проходила под контролем государственных инспекторов, которые проверили у прибывших наличие разрешений на посещение территории парка, соответствие фактического количества туристов заявленному. Далее путь "Профессора Хромова" лежит на север Чукотки, где туристы посетят остров Колючин, старое эскимосское поселение Наукан, мыс Дежнева - крайнюю восточную точку России, а затем направятся в заповедник "Остров Врангеля".

Ранее ТАСС сообщал, что круизное туристическое судно "Профессор Хромов" в этом сезоне связало Камчатку и Чукотку новым маршрутом - "Путем Беринга". В конце июня судно прибыло в столицу Камчатки, где стало первым туристическим лайнером за последние 25 лет, пришвартовавшимся у причальной стенки нового здания морского вокзала в Морском порту Петропавловска-Камчатского.