Ученые проведут тотальный учет животных на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Ученые планирую посчитать диких северных оленей, медведей и морских млекопитающих во время масштабной II Пясинской экспедиции на Таймыре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ФГБУ "Заповедники Таймыра".

"Во время экспедиции планируется провести ряд уникальных наблюдений. Это подсчет численности дикого северного оленя - одна из самых важных задач. На это уйдет более 100 часов самолетного и порядка 30 часов вертолетного времени. Попутно мы определим численность овцебыка, и, кроме того, нами выделен немалый ресурс для изучения побережья Карского моря", - привели в пресс-службе слова директора заповедников Виктора Матасова.

По его словам, в прибрежной зоне от Пясины до Нижней Таймыры пройдет тотальный учет численности белого медведя и морских млекопитающих, в том числе моржей. В экспедиции примут участие ихтиолог, гидробиолог и паразитолог.

Будут взяты биологические пробы в районе бассейна Пясины и побережья до острова Михайлова. На основании этого в дальнейшем могут быть сделаны практические выводы и рекомендации по численности многих видов рыб, динамике их развития и, например, квотированию вылова. Научные сотрудники определят состояние популяции омуля и меры по его регулированию, уточнили в "Заповедниках Таймыра".

В 2012 году три северных заповедника Красноярского края "Большой Арктический", "Таймырский" и "Путоранский" были объединены в ФГБУ "Объединенная дирекция Заповедников Таймыра". Общая территория 'Заповедников Таймыра" и их охранных зон, составляет порядка 11,9 млн га. Это территория плато Путорана, район Центрального Таймыра, зона арктического побережья с островами, государственные природные заказники федерального подчинения Североземельский и Пуринский.