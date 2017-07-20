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В Госдуме предложили создать в отраслевом вузе факультет киберспорта

Общество
20 июля, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов уверен, что инициатива "откроет новые возможности для дальнейшего развития этой сферы спортивной деятельности"

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© Александра Мудрац/TACC

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в четверг к вице-премьеру Виталию Мутко и министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением рассмотреть вопрос о создании в одном из отраслевых вузов РФ факультета киберспорта - вида соревнований с использованием компьютерных технологий. Копия депутатского запроса имеется в распоряжении ТАСС.

"В связи с тем, что киберспорт в России стал официально признанным видом спорта и вышел на один уровень с такими спортивными дисциплинами, как футбол или хоккей, предлагаю рассмотреть вопрос о создании факультета компьютерного спорта в одном из отраслевых вузов РФ", - пишет Чернышов. Он уверен, что "это откроет новые возможности для дальнейшего развития этой сферы спортивной деятельности".

"Занятия киберспортом улучшают интеллектуальные способности человека, тренируют логику и память, создают адаптацию к психологической нагрузке", - отмечает депутат. Более того, по его мнению, "создание в России соответствующего факультета позволит воспитать поколение профессиональных киберспортсменов, которые в дальнейшем смогут отстаивать честь нашей страны на различных международных соревнованиях, в том числе, возможно, и на Олимпийских играх".

Начать прием на факультет киберспорта парламентарий предлагает уже в этом учебном году. "Многие недооценивают значение киберспорта, хотя это такая же спортивная борьба, это дух соперничества, азарт и стремление добиться успеха, как в других видах спорта", - прокомментировал Чернышов свою инициативу в беседе с корр ТАСС.

"Думаю, открытие факультета киберспорта не только добавит популярности этому виду спортивной деятельности, но и привлечет туда массу желающих", - считает зампред думского комитета.

В июне прошлого года Министерство спорта РФ включило компьютерный спорт в реестр официальных видов спорта страны. В конце июня этого года стало известно, что комиссия Минспорта РФ по аккредитации общероссийских федераций приняла решение выдать аккредитацию Федерации компьютерного спорта России. Это даст организации официальное право заниматься развитием киберспорта в стране, проводить всероссийские соревнования и присуждать спортивные звания.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Мутко, Виталий Леонтьевич Чернышов, Борис Александрович
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