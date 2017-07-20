"Известия": ГП выявила нарушения в реализации программы по расселению ветхого жилья

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения в работе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по реализации программы расселения граждан из ветхого жилья.

Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на надзорное ведомство.

"Министерству рекомендовано принять меры для устранения выявленных нарушений, повысить качество мониторинга ситуации, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением условий получения и использования субсидий для переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений", - приводит газета слова официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Как отметил представитель ГП, с 2014 года по июнь 2017 года региональные программы по переселению граждан, финансируемые фондом ЖКХ, выполнены только на 75%. Также на начало этого года в пяти регионах не были завершены этапы расселения, запланированные на 2013-2014 годы, еще в 19 регионах - этапы 2014-2015 годов, а в 42 субъектах - этапы, запланированные на 2015-2016 годы.

Как отмечают "Известия", в Минстрое проблему признали, пояснив, что программа расселения ветхого жилья реализуется с 2007 года, когда министерства еще не существовало, и выступили с предложением оштрафовать регионы-нарушители. В ведомстве также подчеркнули, что уже к 1 сентября 43 субъекта РФ завершат программу расселения.

В Минстрое рассказали, что за невыполнение целевых показателей 2014-2015 годов, за непредоставление отчетности и представление недостоверной отчетности, а также за нарушения сроков устранения строительных дефектов были вынесены решения о возврате финансовой поддержки из фонда ЖКХ в отношении 46 субъектов РФ в размере 540,7 млн рублей, пишет газета.