"Известия": ГП выявила нарушения в реализации программы по расселению ветхого жилья

В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений ДачаньНовости партнеров 20 июля, 10:37
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шестиПроисшествия 20 июля, 10:30
"Известия": ГП выявила нарушения в реализации программы по расселению ветхого жильяОбщество 20 июля, 10:27
В Госдуме предложили создать в отраслевом вузе факультет киберспортаОбщество 20 июля, 10:20
Экипаж Мардеева выиграл 12-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 20 июля, 10:08
На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера НоланаКультура 20 июля, 10:00
Группировку спутников дистанционного зондирования Земли стран БРИКС создадут в августеКосмос 20 июля, 9:47
В российских регионах начались выплаты вкладчикам банка "Югра"Экономика и бизнес 20 июля, 9:47
Кабмин Колумбии и сотрудники администрации президента подали в отставкуМеждународная панорама 20 июля, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения в работе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по реализации программы расселения граждан из ветхого жилья.
Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на надзорное ведомство.
"Министерству рекомендовано принять меры для устранения выявленных нарушений, повысить качество мониторинга ситуации, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением условий получения и использования субсидий для переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений", - приводит газета слова официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.
Как отметил представитель ГП, с 2014 года по июнь 2017 года региональные программы по переселению граждан, финансируемые фондом ЖКХ, выполнены только на 75%. Также на начало этого года в пяти регионах не были завершены этапы расселения, запланированные на 2013-2014 годы, еще в 19 регионах - этапы 2014-2015 годов, а в 42 субъектах - этапы, запланированные на 2015-2016 годы.
Как отмечают "Известия", в Минстрое проблему признали, пояснив, что программа расселения ветхого жилья реализуется с 2007 года, когда министерства еще не существовало, и выступили с предложением оштрафовать регионы-нарушители. В ведомстве также подчеркнули, что уже к 1 сентября 43 субъекта РФ завершат программу расселения.
В Минстрое рассказали, что за невыполнение целевых показателей 2014-2015 годов, за непредоставление отчетности и представление недостоверной отчетности, а также за нарушения сроков устранения строительных дефектов были вынесены решения о возврате финансовой поддержки из фонда ЖКХ в отношении 46 субъектов РФ в размере 540,7 млн рублей, пишет газета.