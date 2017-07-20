Аксенов: власти Крыма уйдут от точечной застройки городов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Крыма намерены изменить градостроительную политику, отказавшись от точечной застройки городов. Об этом в четверг заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Я уже высказал четко свою позицию: уплотнения городов быть не должно, с точечной застройкой, я могу сказать, покончено", - отметил Аксенов. "Новых решений на уплотнение, на точечную застройку не будет вообще. Города должны иметь пространство для досуга и для отдыха", - добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя по требованию Аксенова приостановили точечную застройку на территории города для проверки соблюдения строителями законодательства. Речь идет о строительстве около 100 объектов.

"Со всеми этими историями, когда во дворах многоэтажных домов лепили вместо детской площадки дом, я вас уверяю, будет закончено", - сказал Аксенов.

С архитектором пока проблема

Глава Крыма также сообщил, что пока не определился с кандидатурой на должность главного архитектора региона вместо ушедшей в начале июля в отставку Анны Царевой.

"Должность архитектора - одна из знаковых, готового человека <...> пока нет. С архитектором пока есть проблема", - сказал Аксенов.

По его мнению, "Крым с точки зрения архитектуры - особый регион. "Человек (на посту главного архитектора) должен знать нашу историю, понимать, как формировали те или иные решения, будет принимать такие решения, которые позволят выйти из положения с учетом наличия у людей определенных украинских документов", - пояснил Аксенов.