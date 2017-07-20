ВЦИОМ: более половины россиян поддерживают установку памятных знаков Сталину

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более половины россиян (62%) поддерживают установку памятных знаков, рассказывающих об успехах Иосифа Сталина, при этом 65% против установки памятников, сообщающих о его преступлениях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины, рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах, с другой стороны, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях", - говорится в материалах опроса.

Информация нейтрального характера (посещение какого-то города, выступление с речью и т. п.), по мнению 59%, также не обязательна к размещению на памятных знаках. Активнее других "за" по всем вопросам высказывается молодежь, тогда как среди пожилых людей более четко проявляется позиция несогласия с установкой знаков, прославляющих бывшего главу СССР.

В случае размещения памятного знака Сталина на соседнем доме 33% россиян не проявили бы ни явных позитивных, ни негативных эмоций. Положительно восприняли бы этот факт 42%, отрицательно - 21%.

Памятная доска в МГЮА

27 июня адвокат Генри Резник объявил в СМИ о своем уходе из Московского государственного юридического университета (МГЮА) в связи с тем, что руководство вуза повесило в его центральной аудитории мемориальную доску в честь состоявшегося там в 1924 году выступления Сталина по итогам XIII съезда Российской коммунистической партии. Солидарность с позицией Резника выразил и полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский. Кроме того, на сайте change.org была опубликована петиция с требованием к руководству вуза демонтировать памятную доску.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который призвал адекватно относиться к истории. По словам Пескова, официальной позиции по этому вопросу быть не может, а президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что это часть истории страны, которая должна восприниматься максимально адекватно.

Негатив ослабевает

"Негатив в отношении И. Сталина в последние годы устойчиво ослабевает, но это не сопровождается отрицанием его промахов и ошибок. <...> Большинство россиян не возражает против установки тех или иных памятных знаков, посвященных Сталину. Еще раз подчеркнем, что в данном случае речь не идет об идеализации прошлого, что также подтверждают другие наши исследования", - прокомментировал данные исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос ВЦИОМ проведен 7-8 июля 2017 г. Объем выборки 1200 человек, статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.