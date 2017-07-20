Лавров поддержал идею проведения международного форума молодых дипломатов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МИД РФ предоставит организационную и логистическую поддержку международному форуму молодых дипломатов, который планируется провести в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в октябре этого года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на встрече с участниками IV российского форума.

"Родившаяся в рамках этого форума [молодых дипломатов] идея создать международную Ассоциацию молодых дипломатов и провести первый международный форум молодых сотрудников внешнеполитических ведомств в привязке к предстоящему в октябре Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи - это очень интересная задумка, - отметил Лавров. - Все, что от нас требуется логистически, организационно, мы, конечно, сделаем, и будем ждать вас на этом уже теперь совсем международном мероприятии".

Министр напомнил, что Совет молодых дипломатов МИД РФ проводит форумы представителей стран постсоветского пространства, стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - прим. ТАСС). "Эти форматы можно называть региональными, то же будет глобальный форум, первый в своем роде", - отметил Лавров.

По словам главы российского дипведомства, в МИД РФ внимательно наблюдают за открывающимся форумом. "Мы следим за тем, как такие форумы проходят, хотя дискуссии разворачиваются в неформальной обстановке, доверительно, без каких-либо пресс-конференций, потому что главное - лучше понимать друг друга, составить впечатление, что из себя представляет внешнеполитическая линия партнеров и усвоить это для того, чтобы самосовершенствоваться в своей профессии", - сказал он.

Встречи молодых дипломатов

Первое заседание форума молодых дипломатов прошло в Москве в апреле 2014 года. Его организатором по линии Министерства иностранных дел стал Совет молодых дипломатов МИД России. С тех пор эти встречи проводятся ежегодно. Российское дипведомство на этих встречах в разные годы представляли заместители министра иностранных дел Григорий Карасин, Сергей Рябков и Игорь Моргулов.

В IV форуме принимают участие 40 молодых людей из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Как отметил Лавров, впервые в форуме участвуют представители Молдавии.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Церемонии открытия фестиваля пройдет в ледовом дворце "Большой".