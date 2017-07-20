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Госдума приняла закон о наследственном фонде

Общество
20 июля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Документом предусматривается, что такой фонд будет создаваться и действовать после смерти наследодателя

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении проект закона о совершенствовании наследственного права. Депутаты внесли поправки в первую и вторую части Гражданского кодекса РФ.

Как пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, закон расширяет возможности граждан по вопросу распоряжения их имуществом после смерти. В частности, предусматривается введение новой для российского права конструкции - наследственного фонда. "В настоящее время такая конструкция в том или ином виде присутствует в праве многих государств", - отметил Крашенинников.

Предусматривается, что наследственный фонд будет создаваться и действовать после смерти гражданина-наследодателя. Решение о его учреждении оформляется гражданином при составлении завещания. "Наследственный фонд становится одним из наследников наряду с указанными в завещании гражданами или организациями или наряду с наследниками по закону. Такое правило обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, которые смогут предъявить свои требования по долгам наследодателя ко всем принявшим наследство наследникам, включая наследственный фонд", - добавил глава комитета.

По словам Крашенинникова, "наиболее известным примером наследственных фондов за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии". Другой пример - фонд Роберта Боша, созданный основателем немецкого концерна Bosch, финансируемый за счет дивидендов от акций концерна и предоставляющий гранты в сферах образования, медицины, культуры, добавил парламентарий.

Одновременно закон расширяет полномочия назначаемого в завещании душеприказчика, в качестве которого теперь может выступать и юридическое лицо. "Душеприказчики и доверительные управляющие, назначаемые нотариусами для управления наследственной массой, будут обязаны подчиняться распоряжениям, которые наследодатель сможет дополнительно указать в завещании. Например, душеприказчик будет обязан голосовать на общем собрании общества с ограниченной ответственностью, в число учредителей которого входил наследодатель, в соответствии с инструкциями, содержащимися в завещании", - отметил Крашенинников.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

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Крашенинников, Павел Владимирович
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