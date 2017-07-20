Крупнейшие российские компании рассказали, как куют кадры из школьников и студентов

Качество подготовки специалистов для всех секторов экономики — одна из тем государственной повестки, на которую регулярно обращает внимание президент. В конце июня Владимир Путин принял участие в расширенном заседании бюро Союза машиностроителей РФ в Ижевске и заявил о том, что предприятия должны налаживать работу с вузами и школами для подготовки будущих специалистов.

Пока одни компании критикуют качество выпускников тех или иных вузов, другие берут дело в свои руки и сами организуют обучение, создавая те кадры, которые им нужны. Как устроено корпоративное образование и какие трудности возникают при его организации, ТАСС узнал у представителей крупнейших компаний и экспертов.

"Роснефть": непрерывное образование со школы

"Система непрерывного образования "Школа-вуз-предприятие" существует 12 лет и дает свои плоды. Благодаря ей, многие талантливые молодые люди смогли сделать осознанный профессиональный выбор и сегодня уверенно осваивают азы профессии на производстве, достигнув впечатляющих результатов, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В более чем 30 городах организованы "Роснефть-классы" в школах для детей после девятого класса. Они учатся по программам с углубленным изучением профильных предметов: математики, физики, химии и информатики. Для обучения привлекаются преподаватели региональных вузов-партнеров, сотрудники компании — передовые знания лучше всего получать из первых рук. Ребята получают навыки работы в формате лекций и семинаров, проведения самостоятельной исследовательской работы, работы в дистанционном формате. Для школьников систематически организуются встречи с работниками компании, экскурсии на производство, проводятся профориентационные семинары и тренинги.

После окончания школы, дети, как правило, поступают в один из 54 вузов-партнеров "Роснефти", в том числе в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, Санкт-Петербургский горный университет, Тюменский индустриальный университет, Сибирский и Дальневосточный федеральные университеты, Томский политехнический университет и так далее.

Компания оказывает школам, в которых открыты "Роснефть-классы", финансовую поддержку, направленную на развитие материальной базы: ремонт и оборудование предметных кабинетов, классных комнат и профильных лабораторий современными средствами обучения, компьютерами и программным обеспечением, оргтехникой.

О компании "Роснефть" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания по добыче в мире, лидер российской нефтяной промышленности. Основные виды деятельности компании - разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции.

"Уралхим": подшефные школы и вузы

В каждом регионе присутствия выбраны подшефные школы, колледжи и вузы. "Уралхим" выплачивает стипендии, берет школьников на практику, студентов — на стажировку, производит целевой набор и формирует под себя группы, повышает материально-техническую базу учебных заведений, участвует в повышении квалификации преподавателей.

"Руководители наших предприятий активно участвуют в экзаменационных комиссиях учебных заведений", — добавляют в пресс-службе компании.

О компании "Уралхим" - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России и Восточной Европе. Является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место в стране по объемам производства аммиака и азотных удобрений.

"РЖД": университеты железнодорожного транспорта

"В целях своевременного пополнения трудовых коллективов необходимыми кадрами проводится профориентационная и довузовская подготовка школьников старших классов, желающих заключить с договоры о целевом обучении", — сообщили ТАСС в пресс-службе "РЖД". В компании уточнили, что являются учредителем свыше 240 школ и детсадов.

Подготовка специалистов для холдинга "РЖД" осуществляется на базе девяти университетских комплексов железнодорожного транспорта, в состав которых входят 47 техникумов и колледжей. "Ежегодно студентам присваиваются именные стипендии и гранты, проводятся конкурсы для выявления наиболее талантливых специалистов, которых затем приглашают работать в компанию. Еще учась в вузе, студенты имеют возможность пройти производственную практику по своей специальности", — уточнили в компании.

О компании "Российские железные дороги" - основной владелец и оператор российской железнодорожной инфраструктуры. РЖД - одна из крупнейших железнодорожных компаний мира по общей протяженности сети, эксплуатационная длина ее железных дорог - 85,2 тыс. км, из них электрифицировано 43,3 тыс. км (Общая протяженность железных дорог в России, включая пути необщего пользования, составляет более 121 тыс. км). Доля РЖД в грузообороте транспортной системы РФ, без учета трубопроводного транспорта, - 86,6%, в пассажирообороте - 26,4%.

"Фосагро": дуальное образование

"В настоящее время в промышленности отчетливо просматривается дефицит высококвалифицированных инженерных кадров. Для решения этой проблемы "Фосагро" уделяет значительное внимание подготовке кадров со школьной скамьи", — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В "Фосагро" выстроен образовательный процесс по системе "Школа-колледж/вуз-предприятие". В школах городов присутствия предприятий созданы специализированные "Фосагро-классы", где ученики старших классов получают углубленные знания по специальной программе. По статистике, практически все выпускники "Фосагро-классов" продолжают образование в лучших технологических вузах и колледжах страны, а затем могут прийти работать в компанию или на другие промышленные предприятия страны.

Все программы образовательного процесса "Фосагро" строятся на перспективной, дуальной системе профессионального образования. Она означает параллельное обучение — в образовательном учреждении и на производстве. Половину учебного времени студенты проводят за практическими занятиями, половину — в учебных классах, где осваивают теорию.

О компании "Фосагро" - российский химический холдинг. Группа является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата (по данным Fertecon), ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

"Еврохим": продвижение лучших молодых химиков

"Наша образовательная программа хорошо известна в регионах. Она называется "E-Generation", — рассказал ТАСС директор департамента внешних связей "Еврохима" Владимир Торин.

От других образовательных программ, по его словам, она отличается системностью. "Все наши действия связаны в замкнутый цикл. Сначала отбираем лучших детей из регионов через сеть из 34 школьных химических спецклассов и олимпиады, в том числе Международной Менделеевской олимпиады, проводить которую мы помогаем химфаку МГУ имени М.В. Ломоносова. Далее обучаем этих детей в шести вузах (МГУ, НИТУ "МИСиС", МАМИ, Южно-Российский государственный технический, Ивановский государственный химико-технологический, Пермский национальный исследовательский политехнический университет) — даем стипендии, обеспечиваем практику, проводим научные конференции. Затем выпускники вузов приходят в нашу компанию, начинают работать, делать успешные карьеры, и теперь уже их дети получают возможность пройти такой же образовательный цикл", — отметил Торин.

О компании "Еврохим" - российская химическая компания, один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. На данный момент выпускает азотные и фосфорные удобрения.

"Сургетнефтегаз": ежегодный отбор отличников

Каждый год в акционерном обществе проходит кампания по отбору претендентов на получение профессионального образования из числа выпускников школ.

Кроме того, на протяжении многих лет компания сотрудничает со многими вузами. В рамках данного сотрудничества "Сургутнефтегаз" оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы, а ведущие специалисты компании участвуют в качестве председателей аттестационных комиссий квалификационных экзаменов у студентов. Обучающиеся проходят производственную практику в подразделениях "Сургутнефтегаз".

"Ежегодно в нашу компанию вливаются более 500 молодых и целеустремленных специалистов. Еще вчера — беззаботные студенты, сегодня — ответственные и серьезные работники нефтяной промышленности, от которых мы ждем отдачи в развитии предприятия", — подчеркнули в пресс-службе компании.

О компании "Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших нефтяных компаний России. Основные виды деятельности - разведка и добыча нефти и газа, переработка газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.

"Уралкалий": добыча ископаемых с начальной школы

"Знакомство с "Уралкалием" начинается в начальных классах тех школ, с которыми мы сотрудничаем", — рассказывает директор по управлению персоналом, охране труда и экологии компании Станислав Селезнев.

"В игровой форме "добывая руду" в импровизированной лаборатории, ребята узнают о производственной деятельности компании. Школьники старших классов знакомятся с востребованными в компании профессиями, получают представление о характере работы и качествах, необходимых для выполнения этих работ, "примеряют" профессию на себя, понимают, насколько им это может быть интересно. Определиться со специальностью помогают профильные учебные заведения, с которыми компания совместно проводит дни открытых дверей" — отмечает представитель "Уралкалия".

"Определившись с профилем подготовки, будущие специалисты могут посетить производственные площадки, познакомиться с действующим производством, увидеть процесс добычи руды в шахте, процесс обогащения на фабриках, пообщаться со специалистами и понять, как и где им предстоит работать в будущем. "Если решение принято и есть желание учиться по востребованной для компании специальности, "Уралкалий" приглашает потенциального кандидата на целевое обучение", — добавляет Селезнев.

О компании "Уралкалий" - крупнейший в мире производитель калия. Производственные активы компании - пять рудников и семь обогатительных фабрик. Компания является лидером по производству калия в России и выпускает около 20 процентов мирового объема калийных удобрений, 90 процентов всей продукции идет на экспорт.

"Сбербанк": открытие программ в вузах

В 2017 году "Сбербанк" и НИУ "Высшая школа экономики" открыли новую совместную магистерскую программу "Финансовые технологии и анализ данных" на факультете компьютерных наук. 30 лучшим абитуриентам, поступившим на программу, обучение оплачивает Сбербанк. "Обучение на магистерской программе дает студентам возможность не только получить необходимые теоретические знания, но и познакомиться с их внедрением в банковскую практику. "Сбербанк" предоставит студентам возможность изучать уникальные курсы, разработанные для сотрудников банка", — сообщили ТАСС в пресс-службе. Сотрудники различных блоков "Сбербанка" будут проводить мастер-классы, организовывать хакатоны, а студенты смогут проходить производственную практику в подразделениях банка.

Кроме того, годом ранее "Сбербанк" также запустил совместную магистратуру с РАНХиГС "Финансы и технологии". "Мы получили 1000 заявок на 30 мест во время приемной кампании", — отметили в пресс-службе. В магистратуре учат анализу макро- и микроэкономических процессов и прикладной аналитической деятельности, дают представление о технологии работы с большими данными и умению их использовать в управленческих решениях.

"Еще у нас есть целевые места для школьников Чукотки для обучения в ДВФУ. В прошлом году состоялся первый набор. Мы надеемся, что эти ребята будут учиться на кафедре "Сбербанка" и в дальнейшем вернутся к нам на работу в чукотские отделения", — сказали в пресс-службе.

О компании Сбербанк - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около четверти активов всей банковской системы страны. Банк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов населения и является основным кредитором российской экономики. Его услугами пользуются более 100 млн физических лиц и около 1 млн предприятий. В мировом рейтинге банков Top 1000 британского журнала The Banker в 2016 году Сбербанк занял 51-е место. По данным РБК, в 2015 году банк находился на 4-м месте среди крупнейших компаний России по объему выручки.

"Сибур": подготовка инженеров будущего

"Мы поставили себе цель сформировать новый класс кадров для производства будущего. Современная нефтехимия — высокотехнологичная отрасль, для наших инженеров знание IT не менее важно, чем знание химии. Автоматизация в "Сибуре" выросла за последние 10 лет с 8-10% до 82%. И этот тренд будет сохраняться. Соответственно производственным специалистам крайне важно развивать знания и навыки в области IT и математики", — отметили в пресс-службе "Сибура".

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Там добавили, что компания ежегодно проводит более 150 карьерных мероприятий для студентов вузов и ссузов, и по их результатам приглашает на практику порядка 1,5 тыс. студентов. Многие затем проходят двухлетнюю программу развития молодых специалистов, в ходе которой работают с наставниками, посещают специальные тренинги, развивая профессиональные и личностные компетенции.

С 2009 года "Сибур" стал развивать целевую подготовку студентов на базе профильных вузов и ссузов с обязательством трудоустройства лучших выпускников в периметре компании. Первые корпоративные группы были созданы в вузах Тюмени, Томска, Воронежа и других городов. Прежде всего, упор сделан на практическую подготовку. В программу закладываются такие предметы, которые позволяют учащимся лучше понять отраслевые производства, а также изучить специфику многих технологических процессов через призму производственной цепочки компании.

О компании "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Компания работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Группа реализует продукцию в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах.

Мнения экспертов

"Развитие корпоративного образования — очень хороший и полезный процесс, потому что он обеспечивает связь школы и вузов с жизнью. Он позволяет школьникам и детям получить управленческий и трудовой опыт", — отметил в беседе с ТАСС научный руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

Однако, по мнению эксперта, этот процесс идет сложно. "Компании в этом далеко не всегда заинтересованы, а школы и вузы не создают для них оптимальных условий. Например, многие руководители компаний говорят, что им легче три месяца платить за подготовку на рабочем месте человека, чем софинансировать двухлетнюю программу в колледже или тем более четырехлетнюю программу в вузе, поэтому ключевая задача сделать условия такого сотрудничества привлекательными и гибкими", — сказ Фрумин.

Он добавил, что сейчас, в частности, в Госдуме "завис" законопроект об облегчении открытия базовых кафедр и лабораторий в вузах на базе предприятий. "Сейчас у корпоративного образования куча бюрократических барьеров. То есть задача связи школы и жизни всеми признается, но, к сожалению, мы не только не можем создать стимулы для компаний, но даже убрать барьеры", - считает эксперт.

Пользу специальных классов в школах и программ в вузах при поддержке бизнеса признает и член президиума союза предпринимателей "Деловая Россия" Александр Рудик.

Развивать корпоративное образование необходимо, потому что школы и вузы дают только общие знания, и, если компания заинтересована в специализированной подготовке сотрудника с ранних лет, этого будет недостаточно Александр Рудик член президиума союза предпринимателей "Деловая Россия"

По его словам, в процессе создания специализированных классов и образовательных программ также есть трудности. "Во-первых, хорошие специалисты — не всегда хорошие учителя и могут интересно подать материал детям в учебных заведениях. Другой момент связан с законодательством, которое не позволяет преподавать в школах и колледжах без "корочки" – для этого нужен или диплом, или прохождение переподготовки", — заключил эксперт.

Кристина Сулима, Юлия Темерева, Ирина Мандрыкина, Ксения Алейникова