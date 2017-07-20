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Левин: около 90% россиян доступна запрещенная информация благодаря анонимайзерам

Общество
20 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по информационной политике отметил, что таких людей нельзя рассматривать как злоумышленников

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 90% россиян имеют возможность получить доступ к противоправной информации благодаря анонимайзерам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, выступая в четверг конференции NextM.

Он напомнил, что накануне на площадке Госдумы прошел второе чтение законопроект об анонимайзерах, согласно которому такие сервисы должны будут ограничивать доступ к противоправному контенту. "На сегодняшний день 90% людей, не имея такого намерения, но благодаря различным распространенным сервисам имеют возможность получать доступ к противоправным сайтам благодаря этим технологиям", - сказал Левин.

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Он подчеркнул, что таких людей нельзя рассматривать как злоумышленников. "Мы надеемся, что после регулирования этой сферы они для себя никаких новых неудобств не заметят", - сказал глава думского комитета.

Он выразил надежду, что большинство сервисов внесут корректировки и продолжат работу в России. "Еще раз подчеркиваю - этот законопроект не запрещает работу анонимайзеров в принципе, он всего лишь просит те компании, которые предоставляют такой сервис, ограничивать через них доступ к противоправной информации", - сказал Левин, отметив, что некоторые анонимайзеры уже ограничили доступ к такому контенту.

Он отметил, что доступ к противоправной информации через анонимайзеры пробуют получить небольшое количество человек, "однако сама эта ситуация является неприемлемой". "Наша задача как законотворцев в этой ситуации - сделать так, чтобы государство и общество не закрывало глаза на это явление и принять меры для решения этой проблемы", - сказал глава думского комитета.

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