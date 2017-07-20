Крым планирует построить 26 канализационно-очистных сооружений до конца 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Республика Крым планирует до конца 2018 года ввести в эксплуатацию 26 канализационно-очистных сооружений. Об этом сообщил в четверг журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"26 канализационно-очистных сооружений мы должны сделать до конца 2018 года, задача выполнимая", - сказал Аксенов.

По его словам, проектно-изыскательские работы должны завершиться до конца года. "В планах на следующий год - реконструировать большую часть канализационно-очистных сооружений и все [их] выпуски. Сейчас определяется технология санирования выпусков", - сообщил глава региона.

Он не назвал стоимость строительства новых очистных сооружений, уточнив, что точная смета будет утверждена после утверждения проектов в Главгосэкспертизе.

Как отметил Аксенов, очистные сооружения в Симферополе фактически не работают, инфраструктура изношена почти на 100%. Их модернизация и строительство нового канализационного коллектора оценивается в 17-22 млрд рублей.

"Износ [очистных сооружений в Симферополе составляет] практически 100%,<...> то есть фактически очистные сооружения сегодня практически не работают", - сказал Аксенов. Он добавил, что для подготовки проекта модернизации очистных сооружений совместно с Минстроем РФ в Крыму создана рабочая группа.

"Разрабатывается проектная документация совместно с Минстроем, готовим пакет документов. Ориентировочная стоимость [канализационного] коллектора - от 17 до 22 млрд рублей по Симферополю <...> [За эти деньги] мы планируем решить весь вопрос в комплексе по водоотведению, в том числе по очистным сооружениям", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что все проектные решения по модернизации очистных сооружений в Симферополе планируется подготовить до конца 2017 года.