Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крым планирует построить 26 канализационно-очистных сооружений до конца 2018 года

Общество
20 июля, 12:16 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, июля. /ТАСС

По словам главы региона, очистные сооружения Симферополя изношены почти на 100%

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Республика Крым планирует до конца 2018 года ввести в эксплуатацию 26 канализационно-очистных сооружений. Об этом сообщил в четверг журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"26 канализационно-очистных сооружений мы должны сделать до конца 2018 года, задача выполнимая", - сказал Аксенов.

По его словам, проектно-изыскательские работы должны завершиться до конца года. "В планах на следующий год - реконструировать большую часть канализационно-очистных сооружений и все [их] выпуски. Сейчас определяется технология санирования выпусков", - сообщил глава региона.

Он не назвал стоимость строительства новых очистных сооружений, уточнив, что точная смета будет утверждена после утверждения проектов в Главгосэкспертизе.

Как отметил Аксенов, очистные сооружения в Симферополе фактически не работают, инфраструктура изношена почти на 100%. Их модернизация и строительство нового канализационного коллектора оценивается в 17-22 млрд рублей.

"Износ [очистных сооружений в Симферополе составляет] практически 100%,<...> то есть фактически очистные сооружения сегодня практически не работают", - сказал Аксенов. Он добавил, что для подготовки проекта модернизации очистных сооружений совместно с Минстроем РФ в Крыму создана рабочая группа.

"Разрабатывается проектная документация совместно с Минстроем, готовим пакет документов. Ориентировочная стоимость [канализационного] коллектора - от 17 до 22 млрд рублей по Симферополю <...> [За эти деньги] мы планируем решить весь вопрос в комплексе по водоотведению, в том числе по очистным сооружениям", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что все проектные решения по модернизации очистных сооружений в Симферополе планируется подготовить до конца 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана
2
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
3
Госдума поддержала исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии
4
Рогозин намерен посетить Молдавию к юбилею операции на Днестре
5
Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция
6
Гендиректора "Силовых машин" отправили в отставку
7
Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия
Темы дня
Реклама