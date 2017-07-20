В дирекции Исаакиевского собора назначат специалиста по взаимодействию с РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Руководство Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в ближайшее время назначит специалиста, ответственного за взаимодействие со структурами Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщил в интервью ТАСС директор музея Юрий Мудров.

"Специалист по этим вопросам будет назначен в самое ближайшее время, - сказал он. - Я не думаю, что мы будем создавать большой отдел или, как было раньше, специальную должность заместителя директора, но специалист обязательно будет, который это позволит четче координировать".

С 2016 года в составе администрации музея существовал отдел по взаимодействию с РПЦ и должность заместителя директора, они были упразднены в начале июня. В данный момент в музее нет специальных лиц, ответственных за эту работу, ею по мере необходимости занимаются сотрудники разных отделов.

Новые договоренности

Мудров рассказал, что после вступления в должность директора музея 15 июня 2017 года встретился с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, с которым обсудил дальнейшее взаимодействие музея и епархии.

"Мы планируем строить хорошие отношения, развивать то, что есть, - отметил Мудров. - С Санкт-Петербургской епархией Русской православной церкви работаем по прежней схеме, как она была моими предшественниками создана, - это соглашение о социальном партнерстве 2005 года, там все прописано, по две службы в день, как положено".

"Новое в наших договоренностях - то, что не всегда раньше получалось: в большие праздники, двунадесятые и престольные праздники собора все богослужения будут проходить в центральном нефе. В этом нет никакого неудобства для нас, а для церкви торжественность богослужений важна", - сказал директор музея.

По словам Мудрова, проведение богослужений не нанесет урона туристам. "Служба им интересна, экскурсоводы, как наши, очень опытные, так и приходящие гиды, видят ситуацию, позволяют какое-то время фотографировать, посмотреть на богослужение, и у нас нет ни одного обращения посетителей, кто бы писал, что кто-то кому-то мешает", - отметил он.

Музейная перспектива

Комментируя публикации о том, что сроки передачи Исаакиевского собора РПЦ могут быть ускорены и она пройдет уже в этом году, Мудров сказал: "На сегодня я об этом процессе ничего не знаю. Ту задачу, что передо мной поставлена, мы выполняем и строим определенную музейную перспективу".

"Когда меня нанимали на работу, администрация Петербурга, комитет по культуре предложил мне должность директора музея-памятника "Исаакиевский собор", и я, конечно, сказал, что я иду работать директором музея, и все буду делать таким образом, что сегодня Исаакиевский собор - музей, и только исходя из этих позиций, - подчеркнул Мудров. - И, в принципе, мне не сказали, готовьтесь, продумывайте какие-то варианты. Сегодня - музей".

Директор отметил, что сейчас все музейные структуры функционируют стабильно. "И реставрация идет, и экскурсионное обслуживание, туристов принимаем, занимаемся концертной деятельностью, ведь у нас есть хор, с детьми работаем. Наверное, в дальнейшем какие-то подвижки будут, но это не коснется основной музейной деятельности", - добавил он.

Передача не началась

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Вместе с тем 2 июня губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.