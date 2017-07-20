Музей "Исаакиевский собор" создаст студию для обучения школьников иконописи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" планирует создать студию "Юный иконописец", в которой будет обучать школьников иконописи. Как сообщил в интервью ТАСС директор музея Юрий Мудров, проект направлен на то, чтобы дать детям возможность изучить мир иконописи и понимать язык церковной живописи.

"Программа разрабатывается, - сказал Мудров. - Будет найдена такая форма, чтобы юный человек познавал мир иконописи, потому что это отдельный большой художественный мир, и, безусловно, тема церковная, это и духовный момент, но вместе с тем это позволит подрастающему поколению расширить свой кругозор и понимать, что язык иконы требует какого-то объяснения, разъяснения".

По словам Мудрова, занятия студии "Юный иконописец" будет вести специалист, который пишет иконы с шестилетнего возраста и имеет опыт преподавания. "У него огромный опыт, он замечательный лектор, уже имеет опыт преподавательской работы, и самое главное - он обыкновенный живой современный человек, кроме того времени, когда работает над иконой - тогда, конечно, он целиком там", - отметил Мудров.

Исаакий и школы

С 2007 года в ГМП "Исаакиевский собор" работает сектор по работе со школами, который разрабатывает тематические циклы занятий для школьников - уже создано 9 абонементов, включающих интерактивные занятия, пособия, иллюстрации, словари и специальную детскую литературу, выпущенную сотрудниками музея. В дирекции музея отмечают, что "при разработке всех тем стояла задача дать представление о православной культуре как части мировой культуры и исторически традиционной для России, при этом во главу угла ставилась толерантность, учитывалась многонациональность аудитории и корректная подача материала, которая не затрагивала бы религиозные чувства детей".

С 2008 года в образовательных программах музея приняли участие 235 школ и более 12 тысяч школьников из 562 классов. Некоторые школы после этого стали использовать подготовленные музеем учебно-методические пособия при разработке тем по различным школьным дисциплинам, викторин, турниров и межпредметных олимпиад по таким темам, как юбилейные даты в истории Санкт-Петербурга и России, связь науки и искусства, история Великой Отечественной войны.

Восьмой год в Исаакии действует также масштабная программа "Музей - школе", в рамках которой учащихся знакомят с основами профессии экскурсовода и дают возможность применять полученные знания на практике - например, ученики школ с изучением немецкого языка проводят по Исаакию экскурсии для своих сверстников из Германии.

Новый директор

Юрий Мудров приступил к работе на должности директора ГМП "Исаакиевский собор" с 15 июня 2017 года. Он работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года, в разное время занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города, а также в Псковском музее-заповеднике.

Вопрос о передаче собора Русской православной церкви был задан президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. Глава государства напомнил, что собор Церкви никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой Церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей, для отправления религиозных культов. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.