ООН: смертность больных СПИДом с 2005 года сократилась почти в два раза

ЖЕНЕВА, 20 июля. /ТАСС/. За последнее десятилетие мировое сообщество достигло позитивных сдвигов в борьбе со СПИДом, говорится в опубликованном в среду докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

"В 2016 году 19,5 млн людей из 36,7 млн, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению, а связанная со СПИДом смертность уменьшилась с 1,9 млн в 2005 году до 1 млн в 2016 году", - говорится в документе. Эксперты подчеркивают, что "если этот прогресс продолжится", то может быть достигнута задача обеспечить к 2020 году доступ к лечению для 30 млн человек.

Наибольшие успехи в борьбе с недугом достигнуты на юге Африки. На этот регион, напоминают авторы доклада, приходится более половины всех людей на планете, живущих с ВИЧ. С 2010 года смертность в регионе уменьшилась на 42%, а число новых случаев заражения - на 29%, что расценивается экспертами как "замечательное достижение".

Основное внимание в докладе уделено программе по борьбе с ВИЧ/СПИД, получившей название "90-90-90". Цифры в названии программы - это показатели, которых планируется достичь: 90% живущих с ВИЧ должны будут знать о своем статусе, 90% людей, у которых диагностирована инфекция, будут получать антиретровирусную терапию, у 90% людей, прошедших эту терапию, будет наблюдаться подавление инфекции. По состоянию на 2016 год о своем статусе знали 70% живущих с ВИЧ, необходимое лечение получали 77%, а подавления инфекции удалось достичь в 82% случаев.

Семь стран в мире уже достигли поставленных ориентиров программы "90-90-90" - это Ботсвана, Камбоджа, Дания, Исландия, Сингапур, Швеция и Великобритания. В докладе обращено внимание на "слабый прогресс" в борьбе с недугом в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, а также регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Там смертность увеличилась соответственно на 38% и 48%. Правда, одновременно эксперты обращают внимание на успехи в доступе к лечению в ряде стран в 2010-2016 годах: в Белоруссии доступ вырос с 29% до 45%, в Алжире - с 24% до 76%, в Марокко - с 16% до 48%.

"В глобальном плане налицо существенный прогресс, однако остается еще много работы, - подчеркивают в ЮНЭЙДС. - Около 30% людей, живущих с ВИЧ, все еще не знают о своем статусе, 17,1 млн человек - не имеют доступа к антиретровирусной терапии, а у более половины живущих с ВИЧ, инфекция не подавлена".